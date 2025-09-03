Un estudio sobre la semana laboral de 4 días descubre que cuando trabajamos 5 días pasamos uno sin hacer casi nada

La jornada laboral de 4 días en vez de 5 es un tema del que cada vez se habla más aunque son muchas las empresas que no se atreven a implementarla (o incluso los trabajadores, en el caso de Japón). Y muchos estudios dicen que mejora la productividad. Desde Genbeta incluso hemos hablado con empresas que llevan a cabo esta jornada desde hace tiempo y afirman lo mismo.

Merece la pena, en este contexto, recordar un estudio hecho público por Fortune, que concluye que aunque estemos cinco días delante de nuestros ordenadores, en la práctica la mayoría hace las horas propias de una jornada de 4 días. Puede ser por la procrastinación, por el agotamiento que no nos permite hacer más.... o porque simplemente no hay tantas tareas para llenar las 40 horas semanales como alegan personas que tienen más de un trabajo a la vez.

Es por ello que el informe del grupo sin ánimo de lucro 4 Day Week Global mostró en una investigación muestra que los trabajadores pueden hacer tanto en una semana de 33 horas como en 38 horas.

En otro informe de esta entidad, se encontró que los efectos a largo plazo de la semana de cuatro días llevan a que cuanto más tiempo trabajaban las personas una semana de cuatro días, más cortos eran sus días.

Impacto a largo plazo

Esto sale de una publicación que fue la cuarta entrega en una serie de investigaciones muy amplias de 4 Day Week Global, con los que se examinan la viabilidad y beneficios de la reducción del tiempo de trabajo. La mencionada edición se ha centrado en Estados Unidos y en Canadá para dar información sobre el impacto a largo plazo de la semana de 4 días.

El programa piloto estándar que propone 4 Day Week Global dura seis meses y hasta ahora, en otros grandes estudios de los que Genbeta también se ha hecho eco, se había podido proporcionar un análisis a corto plazo. Con este informe amplio los datos comparan las experiencias de los empleados desde sus juicios previos a comenzar la experiencia hasta 12 meses después de comenzar a aplicar esta reducción de jornada.

Una conclusión clave es que la gente trabaja más eficientemente sus horas y aunque al principio muchos se sentían estresados con meter todas sus tareas en cuatro día en vez de cinco con el tiempo esta sensación va disminuyendo y la gente dejar de agobiarse.

Por otro lado, los empleados van mejorando la salud física y mental según pasa el tiempo. Hay más satisfacción con su trabajo y la vida en general.

