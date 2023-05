El verano será de ayuda para la jornada laboral de 4 días: las empresas se atreven en esta época a la flexibilidad

La idea de implantar en las empresas jornadas laborales de cuatro días para permitir a los trabajadores tener un día más de descanso para dedicarlo a su familia, a su ocio, a sus asuntos personales o, simplemente, a descansar de la vorágine de actividad en la que muchos estamos metidos va cogiendo fuerza.

No solo hay empresas que se animan a probarlo, sino que hay muchos estudios realizados que tienen interesantes conclusiones como que aumenta la productividad, porque los empleados están más motivados y menos agotados. Además, hay gobiernos invirtiendo en empresas que quieran probar. En España, a propuesta del partido político de Más País, ya se pueden pedir ayudas para entrar en las pruebas.

De todos modos, aún se ve que la mayoría de empresas (que podrían implantar este modelo de trabajo), se muestran conservadoras al respecto. Pero ahora hay una idea que podría ayudar: los "viernes de verano" permanentes. Ya es común que en los meses de verano muchas empresas tengan unos horarios diferentes al resto del año (jornadas continuas, viernes libres por la tarde...). Y esto podría servir como un impulso a estas jornadas laborales alternativas, pero para todo el año.

Qué es un viernes de verano

Básicamente, hay muchas empresas en España que para tener a sus trabajadores más contentos y para que puedan disfrutar de una época del año donde es más común juntarse con amigos (o, simplemente para ahorrar en aire acondicionado en los sitios más calurosos del país), optan por ofrecer las tardes de los viernes libres. Normalmente con un horario de 9 a 14 horas.

Estos viernes de verano, o también llamados viernes flexibles, en muchos casos se han extendido a todo el año. Un reportaje realizado por The Org tras analizar la situación en muchas empresas de Estados Unidos tras incluir estas políticas afirma que los viernes de verano son también un reconocimiento por parte de algunas empresas de que quizá los trabajadores no necesiten 40 horas semanales para hacer su trabajo. Hay grandes firmas conocidas como L'Oréal, Asos y Nike que lo están llevando a cabo.

El periódico The New York Times escribió sobre esta tendencia de ampliar los Viernes de Verano y recordaba que antes de la pandemia algunas oficinas y desarrollaron el concepto de "Viernes de Invierno" como medio de mantener alta la moral durante una temporada que suele traer más bajón a la moral de las personas. Y en 2014, el New York Post ya hablaba de los empleados que pedían el viernes libre para ir a esquiar.

Si nos remontamos al pasado vemos que la conocida como "Happy hour" podría tener su origen en los años 60 en Nueva York cuando la industria publicitaria permitía a sus trabajadores salir antes los viernes para ir a los Hamptons, el lugar de escapada típico de muchos neoyorkinos: se ubica a 150 km del centro de la ciudad y hay muchas playas y alojamientos. Un lugar destinado al ocio, más cerca de la naturaleza.

La duda: por qué solo en verano

Aunque los estudios apuntan a que reducir las jornadas laborales tiene ventajas como mejorar la productividad (un trabajador agotado rinde menos) o para atraer talento o retenerlo, ya que tiene a los trabajadores más contentos y comprometidos con la empresa, muchas empresas no se atreven a realizar grandes cambios en la dinámicas típicas de siempre.

En este caso, puede ser que muchas empresas se lancen a probar los viernes flexibles solo en verano porque, al fin y al cabo, no es una gran innovación, sino seguir los pasos de muchísimas empresas que tienen un horario más flexible en la temporada estival.

Sin embargo, hay algunos expertos que dicen que llevar a cabo esta jornada solamente unos meses resulta contraproducente. Más que nada porque es en verano cuando tenemos más horas de luz y, por tanto, más tiempo cada día para acceder a nuestra dosis necesaria de vitamina D.

En invierno muchas veces entramos al trabajo cuando está amaneciendo y salimos al anochecer y nuestro cuerpo se queda sin esta dosis necesaria para que nuestro cerebro reciba este estímulo necesario para nuestra felicidad. Por tanto, hay quienes defienden que los viernes flexibles, de no hacerse todo el año, puede que ser más beneficioso en invierno.

En Genbeta | La vez que Microsoft probó la jornada laboral de cuatro días: obtuvo muy buenos resultados de productividad y una caída del gasto

Imágenes | Helena Lopes en Unsplash