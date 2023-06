Este hombre gana 315.500 euros anuales teletrabajando en 3 empleos a jornada completa: "Si hago el trabajo, he ganado mi sueldo"

El trabajo está cambiando en sus formas. Sobre todo, con la revolución digital y con el teletrabajo han ido llegando nuevas formas de ejercer nuestras labores e historias muy curiosas respecto a esto. Puede ser que hagamos nuestro trabajo desde cualquier lugar del mundo (aunque nuestra empresa no lo sepa); se habla de gente haciendo lo mínimo con la renuncia silenciosa por el descontento hacia su empresa o superiores.

Y también hay formas de trabajar más eficientes que no obligan a los empleados a perder tiempo en desplazamientos; nuevas manera de combinar la vida personal con la laboral; o nuevas formas de control por parte de la empresa.

Hace unos meses hablábamos de que hay gente haciendo dos trabajos a la vez: personas que deciden tener un trabajo extra sin que su empresa principal lo sepa. Una persona se sobreemplea para mejorar su situación económica, pero puede llegar a arrastrar muchas horas diarias delante del PC. Hay gente que decide hacer eso porque son mucho más eficientes que sus compañeros dentro de la oficina y acaban antes sus tareas, para luego ver horas muertas que quieren aprovechar.

También sabemos que con ChatGPT hay gente que puede hacer esto y perder menos tiempo en el intento, porque la Inteligencia Artificial les ayuda a sacar adelante sus tareas.

Hoy conocemos la historia de un hombre en Estados Unidos con tres trabajos a la vez y ganando mucho dinero al año. Lo curioso es que cada trabajo sería de 8 horas diarias y nadie puede pasarse 24 horas del día trabajando porque acabaría, literalmente, muerto, sin dormir. El truco está en que, aunque sus superiores esperan de él esas horas, él ve que todo lo que necesita entregar se puede hacer en menos horas.

Cómo compaginar 3 trabajos a tiempo completo

Joseph es un ingeniero de redes de Texas, en Estados Unidos, que tiene 48 años. Según documentos a los que pudo acceder Insider, el año pasado ganó 344.000 dólares (al cambio son 315.500 euros), que llegaron de tres trabajos. Y esos tres trabajos son, supuestamente, a tiempo completo cada uno.

Aunque dice que el estrés está empezando a pasarle factura y no sabe cuánto más tiempo podrá mantener esta forma de empleo, también afirma que los ingresos extra han supuesto una gran diferencia para su familia y afirma que piensa seguir así todo el tiempo que pueda.

A principios de 2020, Joseph tenía un trabajo que pagaba 117.500 dólares al año y decidió aceptar un nuevo puesto a distancia en el campo de la informática con un salario de 120.000 dólares.

Joseph dice que en ese momento sólo hacía entre cuatro y cinco horas semanales de "trabajo real" en su puesto, aunque la empresa lo tuviera contratado a tiempo completo, pero él acababa sus tareas antes. Y pensó que si resultaba demasiado, sabía que siempre podía dejar uno de los dos trabajos.

Dijo que empezó a trabajar en el segundo empleo pero que al principio le exigía entre 30 y 40 horas de trabajo adicional a la semana. Hubo un cambio estratégico en esa segunda empresa que a él no me gustó y decidió buscar otro tercer trabajo. Si le gustaba este tercero, dejaría el segundo. Pero dice que para cuando aceptó un tercer trabajo, en febrero de 2022, otro puesto de TI más, a tiempo completo que le pagaba 120.000 dólares al año, el flujo de trabajo de su segundo empleo había pasado de 30 a 40 horas semanales a unas cinco u ocho.

Así que decidió intentar compaginar los tres trabajos a la vez. Hoy en día, dice Joseph, suele trabajar unas 40 horas a la semana en sus tres empleos, además de unas pocas horas dos o tres tardes a la semana. Cada vez que aceptaba un nuevo trabajo, tenía la intención de dedicar todo su tiempo a ese puesto y dejar los otros, pero como "parecía que podía hacer las dos cosas o las tres" sigue en tres trabajos. Según sus palabras:

"En el mundo de las TI, nunca trabajamos 40 horas a la semana". "Yo soy asalariado, así que en realidad no importa si trabajo 15 o 40 horas a la semana", "si hago el trabajo para el que me contratan, entonces me he ganado mi sueldo".

Posibles problemas de compaginar tres trabajos

Además del estrés que dice Joseph tener, hay ciertos problemas que encuentra como compaginar las reuniones que van surgiendo. En Estados Unidos, dice Entrepreneur, tener dos empleos a la vez no viola las leyes federales o estatales, pero el empleado podría incumplir algunos contratos de trabajo y eso puede acabar en un despido.

Dice que una razón que le lleva a no querer dejar sus empleos, a pesar de sentirse "quemado" es porque, además de que le agobia pensar en el futuro y quiere una estabilidad económica para que sus hijos puedan ir a la universidad y asegurar su jubilación, también considera que "con el clima económico actual y la posible recesión que se avecina, no me sorprendería que me despidieran de al menos dos de ellos". Por tanto, la falta de estabilidad le lleva a no atreverse a dejar uno de sus empleos.

Para las reuniones, en el calendario digital de su primer trabajo, por ejemplo, añade todas las reuniones u obligaciones que tiene, etiquetándolas como "privadas" para que nadie pueda ver a qué se refiere. Esto le ayuda a evitar que le molesten durante esos periodos, aunque no siempre.

Dice que, en ocasiones, atiende a nos reuniones a la vez sin realmente hacerles caso: cámara apagada y los auriculares conectados, pero escuchando un poco de cada una.

