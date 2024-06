Un ingeniero de 22 años y dos empleos remotos a jornada completa: su truco es trabajar lo mínimo para que no le pidan más tarea

En diferentes ocasiones hemos compartido historias de personas que, gracias al trabajo en remoto y gracias a que sus empresas no exigen una carga de trabajo que realmente se lleve una jornada completa de una persona, pueden compaginar trabajos y ganar así más dinero a final de mes.

Por ejemplo, este hombre que gana 315.500 euros anuales teletrabajando en 3 empleos a jornada completa y él justifica diciendo que si hace el trabajo que se le pide, ha ganado su sueldo, aunque no eche 40 horas semanales en cada empresa. Hace unas semanas veíamos a un programador que tenía dos empleos porque con uno solo se aburría, y lo acabaron pillando por una llamada. También hemos visto de profesionales que deciden dejar el pluriempleo porque les supone muchos problemas.

También en España sucede. Como vimos en un reportaje, para hacer frente a la inflación y coste de vida en ciertas ciudades, hay gente que tiene más de un trabajo pero lo esconde. Una persona se sobreemplea para mejorar su situación económica, pero puede llegar a arrastrar muchas horas diarias delante del PC. Hay gente que decide hacer eso porque son mucho más eficientes que sus compañeros dentro de la oficina y acaban antes sus tareas, para luego ver horas muertas que quieren aprovechar.

Hoy vamos con la historia de un joven ingeniero de Estados Unidos que conocimos hace un tiempo y que llamaba la atención porque compagina dos empleos y, además, ha contado cinco claves que para él son importantes para poder llevar a cabo esta carga de trabajo.

Un vistazo a… El MONITOR de PRODUCTIVIDAD PERFECTO TODO lo que hay que saber Xataka TV

Un trabajo a tiempo completo que se hace en 15 horas

Cuando llevaba menos de un año en su primer trabajo a tiempo completo, Jason, un ingeniero de software de 22 años decidió que quería ganar algo de dinero extra para complementar su salario de 75.000 dólares.

Trabajaba a distancia y, según contó a Business Insider, podía hacer todo su trabajo en sólo 10 o 15 horas a la semana. Al principio pensó en hacer colaboraciones freelance y esporádicas, pero acabó optando por otro trabajo a jornada completa.

Desde noviembre de 2021 estuvo hasta por lo menos mediados de 2023 compaginando dos trabajos de ingeniería de software remoto a tiempo completo aunque en total, él mismo explicó que solía trabajar entre 20 y 30 horas a la semana en los dos empleos y llegó a ganar 144.000 dólares en 2022.

Es curioso que Jason comentó que aunque pueda parecer estresante, para él es lo contrario: afirma que está más dispuesto a decir 'no' a tareas de uno de sus trabajos porque si lo echan, tiene otro trabajo con el que contar.

Las 5 estrategias de Jason para disimular

Jason dio las cinco claves que utiliza para compaginar sus dos trabajos y todas estaban relacionadas con rendir poco para que no le exijan mucho. Por ejemplo, intentando estimar el tiempo que le llevarán las tareas, acorde a lo que hacen sus compañeros. "Si termino una tarea, la guardo un tiempo antes de enviarla para su revisión", ha dicho.

En segundo lugar, explicaba en una entrevista anónima que se aseguraba de no rendir demasiado en sus trabajos. Así parece ser que le encargan menos tareas. Sus palabras: "intento parecer algo incompetente para que mis compañeros sean más comprensivos cuando tardo en terminar una tarea y para que no me den muchas tareas difíciles".

El joven ingeniero explicaba que dedicaba poco tiempo a algunas tareas para hacer cosas de otro trabajo, rechazaba proyectos que no son los ya designados para su puesto y decía que se asegura de que sus compañeros sepan cuándo otros retrasan la finalización de sus tareas. Es decir que si otra persona va lenta, él se tomaba el tiempo para que sus compañeros y jefes lo supieran, para justificar que él también tardará en enviar un proyecto.

Ya hemos visto cómo hay directivos que dicen que el teletrabajo reduce la productividad o quieren volver a las oficinas para tener mayor control, pero así echan balones fuera de otros problemas derivados de su forma de gestionar las empresas. Los consejos de este joven ingeniero sirven para dar la razón a este perfil de directivos empeñados a culpar a los trabajadores cuando el trabajo a distancia no es lo eficiente que se espera.

Vía | Business Insider

Imagen | Kelly Sikkema en Unsplash

En Genbeta | “Tomé una gran decisión por una mentira”. Esta empresa prometió teletrabajo para siempre y ahora exige volver a la oficina