Este programador tenía dos empleos de ocho horas "porque se aburría". Lo pillaron por una videollamada

En muchas ocasiones desde Genbeta contamos historias de personas que tienen más de un trabajo a tiempo completo sin que sus jefes lo sepan. Es una tendencia en crecimiento, sobre todo el países como Estados Unidos que tiene mucha inflación aunque también hemos visto que pasa en Europa.

Hoy recogemos la curiosa historia de un desarrollador de software, convencido de que si eres bueno en esta tarea vas a programar cinco o diez veces más rápido que si eres junior y que eso te permite tener más de un trabajo a la vez usando las mismas horas del día.

Tony cuenta que con su trabajo se aburría mucho, porque le dejaba mucho tiempo libre y quería un desafío laboral. Y en vez de dejar su empleo, simplemente buscó otro y en total pasó a trabajar 50 horas a la semana. Como recoge ABC.net.au, durante años vivió esta doble vida (y ganó dos salarios) sin que sus jefes o compañeros de trabajo lo supiera.

Se desvela su secreto

El programador tenía, por tanto, dos trabajos y sus jefes no lo sabían hasta que un infortunio desveló su secreto. Fue por una videoconferencia breve y corriente que parecía una más de las tantas que tenía. Tras esa videollamada, sus jefes lo llamaron a un encuentro en persona.

Se habían enterado porque Tony tuvo la mala suerte de coincidir en la anterior videollamada con un compañero de su otra empres y parece ser que se sorprendió mucho de ver a Tony como miembro de otra compañía diferente.

Lo curioso es que, según el relato, la persona que se percató de que Tony estaba como representante de otra empresa diferente, era un "colega" no un jefe. Pero parece que el compañero decidió chivarse, según lo que cuenta el protagonista de la historia. Sus superiores, tras conocer la noticia, decidieron despedirlo por haberlos estado engañando.

El hombre ya ha encontrado otro segundo trabajo pero de jornada parcial y dice estar buscando otro trabajo a tiempo completo y que sea remoto. Y dice que en el proceso de búsqueda, ha observado lo difícil que se ha vuelto encontrar trabajos que no requieran al menos un día a la semana en la oficina. Dice que la cultura ha “pasado de ser completamente remota a trabajar de manera híbrida”.

"No infringimos ninguna ley"

Además, el periodista que recoge la historia de Tony entró en el canal Overemployed (sobreempleado) que hay en en Discord, para preguntar si alguien querría participar en un reportaje y no encontró muchos voluntarios. Algunos dijeron que mejor no hablar de esta práctica abiertamente para que sus empleadores no comiencen a sospechar.

La persona encargada de gestionar el canal sí que declaró que "no estamos infringiendo ninguna ley, simplemente discrepamos silenciosamente con políticas y contratos laborales desiguales sin confrontación", escribió. Isaac sostiene que los “sobreempleados” operan según la misma “lógica fría y dura” que las empresas, y que su engaño no es peor que la forma en que las empresas tratan a sus trabajadores.

“Los empleadores mienten por omisión a su personal interno cuando se producen despidos [y] a los inversores manipulando sus cuentas”, escribió y recordó que "el capitalismo fomenta la maximización de beneficios".

