Cada vez más gente tiene varios empleos a jornada completa gracias al teletrabajo. Esto es a lo que se exponen

El teletrabajo ha generado muchos beneficios entre los trabajadores que han podido acogerse a él, sobre todo en materia de conciliación familiar y también, en parte, en un ahorro económico. Pero además de esto, el teletrabajo ha provocado que prolifere el pluriempleo. Es decir, que una persona pueda tener varios empleos a jornada completa gracias a esta modalidad que no requiere un desplazamiento físico.

Esto es algo que últimamente ha sido muy comentado, sobre todo con el cambio legislativo en Grecia que regulaba tener un segundo empleo con ciertos bulos por en medio. Pero... ¿en España hay algún tipo de regulación para este tipo de pluriempleo y en modalidad de teletrabajo?

Trabajar durante 24 horas al día es posible en España

Como comentamos, el teletrabajo ha provocado que un mismo trabajador pueda tener a sus espaldas diferentes empleos sin que le suponga ningún tipo de problema salvo el tener que desarrollar un horario laboral más amplio. Y esto ha llegado a provocar en otros países que se hayan desarrollado despidos porque varios empleados trabajaban para una empresa y para la competencia directa.

El uso de la inteligencia artificial provoca que también sea mucho más fácil desarrollar el pluriempleo al poder abarcar más trabajo sin un aumento en las horas que se invierten: el secreto es aumentar la eficacia. Pero en un país como España la pregunta que se puede hacer cualquiera es si esto es legal o no.

En España existe actualmente un "vacío legal" en este sentido no imponiéndose ningún límite a las horas que se puede trabajar a lo largo del día. De esta manera que cualquier persona puede ser pluriempleado en nuestro país, es decir, tener dos puestos de trabajo que coticen por el mismo régimen. Y legalmente puede estar 24 horas trabajando al día sin que nadie pueda decir nada. Lo que sí está limitado es que en cada una de esas empresas la jornada máxima debe ser de 8 horas.

Otra cuestión es la pluriactividad, que también es completamente legal en nuestro país. Es decir, poder tener un trabajo a cuenta ajena (contratado en una empresa) pero también uno a cuenta propia (siendo autónomo).

Pero si que hay que tener diferentes cuestiones cuando se quiere plantear tener una situación de pluriempleo cuando se está teletrabajando. La primera de ellas es la revisión de los contratos que se tenga con las diferentes empresas con las que se trabaja. Y es que no es de extrañar que pueda existir alguna cláusula de exclusividad en la que se te obliga a estar únicamente con una empresa o pedir permiso si se quiere trabajar en otra. Y obviamente el incumplimiento de contrato puede derivar en consecuencias muy duras.

El rendimiento también es un punto muy importante. Tener dos trabajos, aunque sea desde casa, no es algo que se lleve a la ligera. A la larga se puede producir una bajada de rendimiento considerable, que se puede traducir en un aviso por carta de alguna de las empresas de este hecho. Y hay que tener en cuenta que esto puede ser el pretexto para que se dé un despido.

Pero en definitiva, atendiendo a la legislación actual no hay impedimento para tener dos o tres trabajos de manera simultánea. Y no es que esté regulado como en otras ubicaciones europeas, sino que hay un gran vacío legal que se puede aprovechar de esta manera para trabajar, si se quiere, 24 horas al día. Aunque no es lo más recomendable.

