OpenAI plantea crear agentes de IA al nivel de los humanos con doctorado. El disparatado precio que barajan ponerles puede salvarnos

Durante estos años en los que la inteligencia artificial ha avanzado tanto, muchas personas temían por la integridad de sus puestos de trabajo. Algo que ya ocurrió literalmente en la Revolución Industrial con el reemplazo de humanos por máquinas. Pero puede que no llegue ese momento por un asunto económico, porque según los datos publicados en The Information, OpenAI estaría pensando en agentes de IA avanzados que no saldrían baratos.

Entre sus planes para poder rentables a largo plazo, la compañía de IA liderada por Sam Altman apunta al lanzamiento de agentes de IA que estén especializados en diferentes tareas. Un agente que tendría el nivel de un doctorando humano, pero cuyo precio sería de 20.000 dólares al mes.

OpenAI quiere lanzar al sustituto de los trabajadores

Esto marca una importante encrucijada a cualquier empresa: o mantener a un humano por un sueldo de 2.000 euros al mes o pasar a un agente de IA que cuesta diez veces más. Si es verdad que los agentes de IA tienen diferentes ventajas al no tratarse de humanos.

Como humanos tenemos las "manías" de enfermarnos, cansarnos en el trabajo o incluso querer una jornada laboral de ocho horas para poder tener conciliación. En el caso de estos agentes de IA se conseguiría en teoría un trabajo impecable y sin que tengan necesidad de descansar con la capacidad de trabajar 24 horas (incluidos los fines de semana). Encima no se van a enfermar. Esto hace que se pueda llegar a plantear si finalmente un agente de IA que sustituya a un programador o a un ingeniero puede salir rentable.

No es algo que esté cerca, así que podemos estar tranquilos. De momento son simples rumores que responden a una necesidad de OpenAI de terminar siendo rentable a largo plazo. Para este proyecto, en teoría los inversores de OpenAI como SoftBank invertirían 3.000 millones de dólares durante este año. Todo con expectativas de recuperarlo en unos pocos años.

2029 es la fecha que se plantean. Este año ya debe ser una empresa rentable y que deje de estar en números rojos con unos gastos que superan a los ingresos. Algo que pasaría por nuevas tecnologías para nada económicas o por el aumento de los precios de suscripción para usar los servicios que van desarrollando. Aunque ya vimos como 200 euros por ChatGPT Pro no era suficiente para ello.

Pero el desarrollo de IA no es algo barato, y sus costes no paran de aumentar año tras año. Esto hace que tener un empleado de IA seguramente para 2029 no salga igual de "barato" que los rumores de ahora. Algo que volverá a plantear si tener un empleado humano merece o no la pena.

Vía | Xataka

Imágenes | Alex Knight julien Tromeur

En Genbeta | DeepSeek en local era justo lo que buscaba: una inteligencia artificial de calidad, privada y sin suscripciones