Es poco probable que la IA sustituya a todo el mundo en el trabajo. Los desarrolladores de software sí se verán afectados

La inteligencia artificial ya está cambiando la forma de trabajar de algunas personas, pero aún no está preparada para reemplazar el trabajo que realizan los humanos, según un nuevo informe de Indeed. Concretamente, ninguna de las más de 2.800 habilidades laborales identificadas por Indeed Hiring Lab tenía “mucha probabilidad” de ser reemplazada por la IA generativa.

Desde que las inteligencias artificiales pasaran a ser parte de nuestra vida diaria, este es un tema del que mucho se ha analizado y que preocupa a los trabajadores. Sin embargo, hay buenas noticias ya que de acuerdo con esta empresa especializada en el mercado laboral, el 68,7 % de las habilidades tenían poca o muy poca probabilidad de ser reemplazadas por la IA, mientras que el 28,5 % de las habilidades pueden ser “potencialmente” reemplazables.

El informe de Indeed examinó las habilidades blandas como la comunicación, el liderazgo y la organización, las habilidades más técnicas, incluidos los lenguajes de codificación específicos, y las habilidades prácticas como cocinar y administrar medicamentos. Svenja Gudell, economista jefe de Indeed, ha comentado que les sorprendió "porque descubrimos que no había habilidades, literalmente ninguna, que fuera muy probable que fuera reemplazable”.

Usando GPT-4o: es una ayuda pero no sustituye

En general, la inteligencia artificial generativa o GenAI es fuerte para brindar conocimiento teórico de habilidades, aunque no lo es tanto en usar habilidades para resolver problemas. Mientras una habilidad requiera una ejecución práctica significativa, la utilidad de GenAI seguirá siendo limitada.

En última instancia, el impacto de GenAI en una ocupación determinada dependerá de las habilidades en esa ocupación que puedan o no ser bien realizadas por la tecnología, tanto hoy como en el futuro. En los empleos con una gran proporción de habilidades que requieren una ejecución práctica, incluida la enfermería, GenAI podría ayudar con algunas tareas repetitivas (como la documentación) y permitir que los trabajadores se concentren más en su trabajo.

En los "trabajos de oficina" más estereotipados, incluido el desarrollo de software, la GenAI podría potencialmente ofrecer un conocimiento significativo y resolver problemas modestos, para dejar a los profesionales centrarse en el grueso del trabajo, en las tareas complicadas.

Cada ocupación requiere que un trabajador utilice una combinación de habilidades en tres áreas clave: obtener, retener y proporcionar conocimientos teóricos relacionados con esas habilidades; usar esas habilidades para resolver problemas; y ejecutar esas habilidades, ya sea en persona/manualmente o digitalmente. Un trabajador humano exitoso puede equilibrar y adaptar sin problemas sus habilidades en estas dimensiones para hacer su trabajo. Pero un “trabajador” digital impulsado por GenAI, si bien potencialmente es fuerte en una o incluso dos de estas medidas, tendrá dificultades para lograr el mismo equilibrio perfecto en las tres.

Profesiones que más se verán afectadas

Los investigadores de Indeed analizaron 16 ocupaciones en su estudio y destacaron cinco empleos que involucran la mayor proporción de habilidades que sí que tienen el potencial de ser reemplazadas por IA. Esas líneas de trabajo son: Profesionales de contabilidad; especialistas en marketing y publicidad; desarrolladores de software; personal de apoyo administrativo de atención médica y oficiales de reclamaciones de seguros e inspección.

Según el informe: la naturaleza técnica y a menudo repetitiva de las habilidades necesarias para esos roles juega un papel en las fortalezas de la IA. Además del hecho de que esas profesiones tienden a requerir menos interacción física.

Por otro lado, las ocupaciones que exigen intercambio con clientes, presencia física o resolución de problemas menos repetitiva son las menos propensas a ser reemplazables. Aun así, dice el informe que "los trabajadores no deberían rehuir ciertas trayectorias profesionales que son más susceptibles de ser reemplazadas por IA" y explica que las personas interesadas en el desarrollo de software, por ejemplo, deberían aprender a usar herramientas de IA para aumentar su productividad e impulsar su competitividad en el mercado laboral.

