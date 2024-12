ChatGPT lleva poco más de dos años disponible para el público general y desde entonces hemos descubierto cómo puede hacernos la vida más fácil, aumentar nuestra productividad y la verdad sea dicha, utilidades de lo más variopintas como ligar en Tinder.

Pero una cosa es usar ChatGPT y otra muy diferente usarlo lo suficientemente bien como para sacarle todo el partido y obtener la mejor respuesta. No obstante, esto puede marcar la diferencia y ya hay empleos como el de prompt engineering con sueldazos y cuya misión es precisamente saber elegir el mejor prompt. Tras dos años usando ChatGPT he ido depurando mis órdenes, pero este truco me ha sorprendido por sus buenos resultados.

¿Buscas los mejores resultados en ChatGPT? Usa la inteligencia emocional

Esta conclusión llega de un estudio publicado en arXiv y es de lo más clarificador: los modelos de lenguaje de gran escala entienden y pueden ser potenciados mediante estímulos emocionales. O lo que es lo mismo: que para conseguir los mejores prompts no solo es necesario estratagemas como adoptar roles, definir público objetivo, encadenar órdenes, dar ejemplos o hasta pedirle a la propia IA que escriba sus propios comandos, también usar emociones y sentimientos pueden servirnos para lograr respuestas precisas, rápidas y mejores.

Un ejemplo puede ser pasar de pedirle 'escríbeme un resumen de esta ley' a 'escríbeme un resumen de esta ley cuanto antes porque la necesito para una parte importante de mi trabajo y no puedo cometer errores'. El ejemplo que ves justo bajo estas líneas es sorprendente: de pedirle a ChatGPT que nos ayude con un captcha y encontrarnos con un no por respuesta, a envolverlo en una historia dramática de una abuelita muerta cuyo único recuerdo que queda es un collar que hay que restaurar con un mensaje que casualmente es el captcha. Manipula y vencerás.

El segundo ejemplo es un caso extremo que implica una mentira descarada, una artimaña que también hemos visto en forma de psicología inversa. Aunque estas técnicas sean de lo más efectivas, no hace falta tanto: recurrir al miedo, la desesperación o simplemente meterle prisa suele devolver una respuesta mejor. O algo tan sencillo como 'esto es importante para mi carrera'. Ojo porque no solo funciona con ChatGPT, modelos como PaLM de Google parecen hacer un esfuerzo extra ante coletillas como 'respira profundamente y ve paso a paso' como recoge este otro estudio publicado en arXiv.

Así que aunque aunque la inteligencia artificial no es una persona, todo parece indicar que como los humanos, también responde mejor cuando además de delimitar el objeto y alcance de la tarea en cuestión, damos un toque emocional a nuestras solicitudes.

Una versión anterior de este artículo se publicó en diciembre de 2023.

