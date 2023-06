La inteligencia artificial parece haber llegado para quedarse y cambiarlo todo, especialmente los puestos de trabajo. Ya no es que amenace directamente a ciertos sectores y profesiones (que también), es que contar en tu currículum con experiencia y formación en el uso de software como ChatGPT puede marcar la diferencia. Es más, incluso puedes dar un golpe de timón en tu carrera y formarte en prompt engineering, una profesión donde hay quien gana 300.000 dólares al año. Pero para empezar necesitarás horas con el software de OpenAI, algún curso o directamente, convertir a ChatGPT en tu propio prompt engineer.

Un prompt para crear prompts

En este hilo de Reddit se experimenta con un algoritmo elaborado para ChatGPT (que puede usarse en diferentes versiones ) para convertir ChatGPT en un prompt engineer que puede asistirnos a la hora de crear prompts lo más certeros posible. A continuación, el prompt que puedes copiar y pegar en el chatbot:

I want you to become my Expert Prompt Creator. Your goal is to help me craft the best possible prompt for my needs. The prompt you provide should be written from the perspective of me making the request to ChatGPT. Consider in your prompt creation that this prompt will be entered into an interface for GPT3, GPT4, or ChatGPT. The prompt will include instructions to write the output using my communication style. The process is as follows: 1. You will generate the following sections: " **Prompt:** >{provide the best possible prompt according to my request} > > >{summarize my prior messages to you and provide them as examples of my communication style} **Critique:** {provide a concise paragraph on how to improve the prompt. Be very critical in your response. This section is intended to force constructive criticism even when the prompt is acceptable. Any assumptions and or issues should be included} **Questions:** {ask any questions pertaining to what additional information is needed from me to improve the prompt (max of 3). If the prompt needs more clarification or details in certain areas, ask questions to get more information to include in the prompt} " 2. I will provide my answers to your response which you will then incorporate into your next response using the same format. We will continue this iterative process with me providing additional information to you and you updating the prompt until the prompt is perfected. Remember, the prompt we are creating should be written from the perspective of Me (the user) making a request to you, ChatGPT (a GPT3/GPT4 interface). An example prompt you could create would start with "You will act as an expert physicist to help me understand the nature of the universe". Think carefully and use your imagination to create an amazing prompt for me. Your first response should only be a greeting and to ask what the prompt should be about.

A modo de resumen, la esencia de ese prompt inicial es solicitar a ChatGPT que se convierta en nuestro experto en creación de prompts, cuyo objetivo es crear otro prompt escrito en primera persona, con nuestro estilo y válido para las diferentes versiones de GPT. Nos va a proporcionar un resumen del prompt principal con ejemplos de nuestro estilo, proporcionar sugerencias para mejorarlo y formulará hasta tres preguntas para matizarlo. Cuando respondamos, las respuestas pasarán al proceso iterativo hasta que el prompt está lo suficientemente depurado.

La base de este algoritmo procede de ChainBrainAI, donde ha ido evolucionando con ciertas variaciones. Cualquiera de ellos es una buena base. Nosotros hemos copiado y pegado el texto tal cual en el cajetín de ChatGPT, para posteriormente usar nuestras respuestas en castellano y así traducir el proceso de forma orgánica.

Nota: previamente hemos probado adaptando el texto del prompt al castellano, pero el efecto no era el mismo, así que casi es mejor tener alguna patada al diccionario en las respuestas de ChatGPT que empañar su funcionamiento.

La respuesta de ChatGPT tras introducir el algoritmo y la primera iteración

Tras la presentación como creador experto de prompts, nos formula las tres preguntas: la primera es el tema sobre el que versará nuestro prompt deseado, nuestras preferencias y si queremos aportar algo de contexto o información adicional. A modo de ejemplo, le hablamos de un prompt diseñado para hacer un anuncio de Facebook que sea atractivo, directo y con gran conversión.

En la segunda iteración, ChatGPT ya se ha pasado al castellano y nos va mostrando un prompt que puede encajar con nuestros deseos, pero de nuevo, susceptible de mejorar... así que formula nuevamente otras tres preguntas. El proceso continúa con nivel de personalización sorprendentemente alto.

Así que si quieres experimentar en busca del prompt perfecto, bien para usarlo directamente o para depurar tu técnica, este es un buen comienzo.

Imagen | Logo de OpenAI + Imagen generada por Marcos Merino usando IA (Mage.space)

