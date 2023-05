En esta web puedes comprobar cómo afectará la inteligencia artificial a tu trabajo: estos serán los más afectados

Mientras que hay muchos trabajos que no podrán ser sustituidos por las inteligencias artificiales de moda del momento, ChatGPT y GPT-4 de OpenAI, de acuerdo con una investigación de la propia empresa, otras profesiones pueden encontrar sustitución o que ciertas tareas las pueda hacer una IA en mucho menos tiempo.

El medio de comunicación The Washington Post ha creado una web en la que podemos buscar las probabilidades que hay, en la actualidad, de que una inteligencia artificial nos sustituya en el trabajo.

El buscador se basa en un estudio hecho por tres profesores: Edward W. Felten, de Princeton, Manav Raj, de la Universidad de Pensilvania, y Robert Seamans, de la Universidad de Nueva York que ofrece algunas ideas útiles, en lo que respecta a la inteligencia artificial tal y como la conocemos ahora.

Un vistazo a… 11 WEBS para DESCARGAR EBOOKS GRATIS para tu KINDLE Xataka TV

Análisis de ChatGPT y Midjourney

El equipo estudió dos tipos de IA: una capaz de generar y analizar el habla (como ChatGPT) y otra con la misma capacidad para las imágenes (como Midjourney).

Examinó docenas de habilidades que los humanos utilizan para realizar su trabajo, desde escribir hasta razonar o levantar objetos pesados, para ver si la inteligencia artificial podría mejorarlas o suplantarlas por completo.

Los investigadores desarrollaron la puntuación AI Exposure relacionando 10 aplicaciones de IA con 52 habilidades humanas en aproximadamente 800 profesiones.

"Los especialistas en relaciones públicas probablemente se verán afectados de forma significativa por los modelos lingüísticos, mientras que los bailarines probablemente no".

Es más probable que los modelos lingüísticos afecten a los trabajos que dependen de la comunicación y las habilidades lingüísticas. Mientras que es más probable que los generadores de imágenes alteren las profesiones que dependen más de las capacidades visuales o espaciales. Muchas profesiones pueden verse afectadas por ambas.

Busca tu profesión

Si bajas en la página vas a encontrar "Type in your job to see how AI could affect" y si pulsas se despliega una pestaña con muchos trabajos. Es en inglés. Busca tu profesión y automáticamente te muestran un gráfico sobre el impacto.

Los puntos verdes muestran el impacto potencial de los generadores de imágenes de IA. Los puntos naranjas muestran el impacto potencial de los modelos lingüísticos de IA como ChatGPT.

Dice el informe que una mayor exposición no significa necesariamente que estos trabajadores vayan a ser sustituidos por máquinas. En algunos ámbitos, la inteligencia artificial podría dar a los trabajadores un impulso a la productividad.

En otros, podría conducir a la automatización y a la pérdida de puestos de trabajo. Por ejemplo, mientras que las personas que trabajan en telemarketing son claramente vulnerables a los bots de chat, los abogados podrían utilizar la inteligencia artificial para acelerar su trabajo y hacer más cosas.

Al poner una profesión, puedes ver rápidamente con esos puntos, cuánto de impacto tiene o no.

Profesiones más afectadas

Las profesiones más cualificadas y con mayor nivel educativo, desde arquitectos a astrónomos o jueces, son las que tienen más probabilidades de sufrir cambios como consecuencia del desarrollo de la inteligencia artificial, de acuerdo con este estudio.

Un estudio reciente realizado por investigadores de OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, calculaba que el 80% de la mano de obra estadounidense vería sus tareas laborales afectadas al menos en un 10 por ciento por los modelos lingüísticos. Uno de cada cinco vería al menos la mitad de sus tareas diarias afectadas por la inteligencia artificial, según los investigadores.

En algunos casos, los trabajadores tendrán que aprender nuevos programas informáticos que utilicen la inteligencia artificial para agilizar sus tareas y aumentar su productividad.

Por su parte, los empleos que requieren tareas manuales, como la preparación de alimentos, la pesca y la construcción, tienen menos probabilidades de verse gravemente afectados.

Vía | Twitter de David Bonilla

Imagen | Possessed Photography en Unsplash