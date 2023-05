Los creadores de ChatGPT y GPT-4 tienen claro 34 profesiones que su inteligencia artificial no podrá sustituir

La propia OpenAI ha realizado investigaciones sobre el impacto que el potencial de GPT y sus modelos de lenguaje tendrán sobre el mercado laboral. El estudio, centrado en Estados Unidos, concluyó que alrededor del 19% de los trabajadores podría ver afectado al menos el 50% de sus tareas.

Lo interesante es que la influencia se extiende a todos los niveles salariales, "con los empleos de mayores ingresos potencialmente más expuestos" a ser sustituidos (en principio una parte de sus tareas) por estas inteligencias artificiales como ChatGPT o GPT-4.

Es decir, que esos empleos a los que ahora mismo se les paga más, corren más riesgo de ser sustituidos por tecnología. Pero la investigación de la propia empresa también nos muestra que hay 34 empleos que dificilmente encontrarán quien suplante sus labores.

Cabe mencionar que hace unos días, Sam Altman, líder de OpenAI, tuvo que testificar frente al Congreso de Estados Unidos por todas las novedades que su inteligencia artificial está trayendo al mundo (y traerá, sin que la empresa desvele planes de futuro) y esto ha llevado a que su nombre vuelva a ser muy mencionado en los medios de comunicación.

Las 34 profesiones con menos probabilidad de ser sustituidas

Hay profesiones, según una investigación de OpenAI, que no van a poder ser sustituidas por la revolucionaria ChatGPT ni por GPT-4 u otros modelos de lenguaje. Son actividades muy físicas (ojo, que esto no quiere decir que no puedan llegar a ser sustituidas por otro tipo de máquinas, ya que todos sabemos que desde hace décadas, muchas tareas físicas las hacen máquinas.

De todas estas profesiones que, por ahora están a salvo de la inteligencia artificial de OpenAI, la empresa habla de ellas como "Ocupaciones sin tareas expuestas", siempre, claro está, dentro de sus proyectos en el mercado. Es decir, que puede haber otras empresas o ellos mismos en el futuro que sí lleguen a lanzar máquinas que puedan sustituir tareas de estos trabajos.

Estas profesiones son:

- Operadores de maquinaria agrícola

- Atletas y competidores deportivos

- Instaladores y reparadores de lunas para automóviles

- Mecánicos de autobuses y camiones y especialistas en motores diésel

- Albañiles del cemento y acabadores del hormigón

- Cocineros de "fast food"

- Cortadores y recortadores manuales (eso dice el documento de OpenAI, aunque aquí podrían entrar peluqueros y peluqueras) - Operadores de torres de perforación, petróleo y gas

- Asistentes de comedor y cafetería y ayudantes de camarero

- Lavavajillas

- Operadores de dragas (máquinas que dragan agua en ríos o mares)

- Instaladores y reparadores de líneas eléctricas

- Operadores de máquinas de excavación y carga y de dragalinas, minería de superficie

- Instaladores de suelos, excepto moqueta, madera y baldosas duras

- Fabricantes de moldes o fundición de metales

- Ayudantes de albañiles, canteros y colocadores de baldosas y mármol

- Ayudantes de carpinteros

- Ayudantes de pintores, yeseros y estucadores

- Ayudantes de fontaneros, fontaneros, instaladores de tuberías y vaporistas

- Ayudantes de techadores

- Cortadores y recortadores de carne, aves y pescado

- Mecánicos de motocicletas

- Operadores de equipos de pavimentación, revestimiento y apisonado

- Operadores de martinetes

- Vertedores y volteadores de metal

- Operadores de equipos de tendido y mantenimiento de vías férreas

- Reparadores de materiales refractarios, excepto albañiles

- Matarifes y empacadores de carne

- Canteros

- Afiladores

- Reparadores y cambiadores de neumáticos

- Bombeadores de pozos

