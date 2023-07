El sector tecnólogico siempre ha tenido muchos problemas para encontrar empleados. El mercado ofrece una solución muy sencilla

Ayer hablaba con un amigo informático que me comentaba cómo en su empresa muchas personas se han ido en los últimos meses. "Pagan bien pero a los profesionales ya no les vale solo el dinero, saben que hay muchas ofertas en el sector y también exigen mejores condiciones", comentaba mi colega.

Su empresa tiene más de medio siglo de historia y aunque se ha modernizado en su sector no lo quiere hacer en sus condiciones laborales: se niegan a ofrecer teletrabajo a sus profesionales.

Lo que le está pasando a esta empresa que no podemos mencionar no va desencaminado con la realidad que muestran muchos estudios: si no ofreces la oportunidad de trabajar en remoto o al menos de forma híbrida, vas a perder acceso a mucho talento.

La gente busca online empleos en remoto

Como se ve en este informe publicado por David Bonilla, CEO de Manfred, "cuando te preguntes por qué no encuentras talento técnico, recuerda que en esa brecha entre el 50% de las aplicaciones que van a trabajos remotos y el escaso 15% de posiciones que lo ofrecen, está tu oportunidad".

Y comparte un gráfico de un estudio de LinkedIn sobre las búsquedas que hacemos en su plataforma de empleo, donde se puede ver que a comienzos de 2020 tanto las búsquedas como la oferta de trabajos en remoto en LinkedIn eran de cerca del 0% y fueron subiendo paulatinamente hasta ser muy desiguales.

Concretamente, para finales de 2022 un 50% de búsquedas de empleo lo querían remoto, mientras que solo un 15% de las ofertas publicadas eran así.

También se pueden ver las búsquedas en Google: pasaron de ser nada entre los años 2008 y 2014 a ir creciendo y mostrar un empuje entre 2020 y 2022 hasta ser un cuarto de las búsquedas totales.

Atraer talento con flexibilidad

Ya hemos visto que mientras que las empresas tecnológicas más pequeñas han adoptado el trabajo a distancia, las gigantes son menos flexibles. El 81% de las que tienen menos de 5.000 empleados permiten el trabajo a distancia ofreciendo "flexibilidad total" o solo opciones remotas, según nuevos datos compartidos en Flex Index (una newsletter creada por miembros de Scoop Technologies, una empresa de software que crea tecnología para ayudar a los equipos híbridos a coordinarse). Y esa es su baza para atraer talento.

En España, un informe lanzado sobre el teletrabajo en las nuevas ofertas de empleo en España realizado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, u ONTSI, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se puede ver que en España, muchos sectores profesionales han aumentado sus ofertas de trabajo en remoto.

El pasado año se marcó por una gran renuncia de empleados (o personas aplicando a otras ofertas de empleo, antes de dejar sus empresas) y ahora tenemos a personas que estarían dispuestas a dejar sus trabajos si sus jefes se empeñan en enviarlas de nuevo a las oficinas, como está sucediendo. Incluso, en España hay empresas que pagan por recibir sugerencias a la hora de contratar.

Imágenes | Jenny Ueberberg en Unsplash

En Genbeta | Los jefes que deciden volver a la oficina: acabó el confinamiento y los trabajadores pueden tener más distracciones desde casa