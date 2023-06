Este inversor habla sobre cómo los líderes "engañaron" a tanta gente prometiendo teletrabajo para siempre: querían atraer talento

El debate sobre el trabajo a distancia y la vuelta a la oficina suscita muchas opiniones y un gran debate. También entre los grandes CEO e inversores. El último en comentar su posición respecto al teletrabajo ha sido el inversor de capital riesgo Paul Graham, que cofundó Y Combinator, una startup de Silicon Valley que invirtió en Airbnb, Stripe y otras empresas conocidas.

Graham reflexionó este fin de semana en sus redes sociales sobre las razones por las que algunos líderes de empresas se han distanciado del trabajo remoto después de haberlo adoptado.

Estas conclusiones le llegan después de haber hablado con varios fundadores que han cambiado de opinión sobre el trabajo remoto y que intentan ahora que la gente vuelva a la oficina.

La productividad va cayendo con el tiempo

Graham sugirió que la eficacia del trabajo a distancia se desvanece con el tiempo. Esto podría explicar por qué los directivos de algunas empresas han ido perdiendo poco a poco la confianza en él.

"No cabe duda de que seguirá habiendo empresas "Remote First". Las había antes de Covid. Funciona para algunas empresas. Y habrá tipos de trabajo, como el servicio de atención al cliente, que normalmente se harán a distancia. Pero el trabajo a distancia no será la norma", afirma Graham.

Él mismo cuestiona en otro tuit: "¿Por qué se engañó a toda esta gente inteligente?" y luego responde que en parte, él cree que el trabajo a distancia funciona al principio, si empiezas con un sistema ya saneado en cuanto a las dinámicas de trabajo. Y compara esto con el comunismo (lo que ha causado desconcierto, pero él no explica más al respecto).

También cree que las empresas engañaron a la gente para conseguir llamar la atención de nuevo talento a sus plantillas.

No es el único inversor de renombre que cuestiona el trabajo a distancia. Keith Rabois, socio general de la empresa de capital riesgo Founders Fund, dijo en The Logan Bartlett Show el mes pasado que los trabajadores más jóvenes "aprenden por ósmosis", lo que requiere interacción en persona, y los supervisores descubren el talento oculto observándolos. Ni él ni su empresa, añadió, invertirían en una startup centrada en el trabajo a distancia.

El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, que dirigió Y Combinator tras el mandato de Graham, describió recientemente el trabajo remoto como un error. "Creo que uno de los peores errores de la industria tecnológica en mucho tiempo fue que todo el mundo podía trabajar a distancia para siempre, y que las startups no necesitaban tener equipos trabajando juntos.

Vía | Fortune

Imagen | LYCS Architecture en Unsplash