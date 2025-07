Los franceses ya ven el teletrabajo como un derecho laboral. Tanto que están haciendo huelgas cuando los obligan a ir a la oficina

Ya hemos visto huelgas en el pasado de trabajadores negándose a volver a las oficinas y acatar las órdenes de sus empresas de acabar con el teletrabajo. En Francia el caso de Ubisoft fue muy sonado y en España tenemos el de Holaluz. Pues el mencionado caso en Ubisoft no es nada aislado y el periódico galo Le Monde recoge que más empresas lo están haciendo.

Empleados en diversas empresas se están negando a despedirse de la flexibilidad del trabajo remoto. El periódico ha hablado con un hombre que cuenta cómo gracias al teletrabajo encontró un mejor equilibrio entre su vida profesional y personal.

"Me permitió ver a mis hijos al despertarse y acostarlos por la noche, lo cual marca una gran diferencia. Y la carga de cuidarlos ya no recaía solo sobre mi esposa. Si no teletrabajo, mi vida está dedicada por completo a mi empresa de la mañana a la noche, incluyendo el trayecto al trabajo". Trabaja en la entidad bancaria Société Générale, que cambió su nombre a SG en 2023.

La huelga en SG

El 27 de junio, fue uno de los empleados de esta firma que se declararon en huelga para protestar por el anuncio del banco de reducir el teletrabajo. El jueves 3 de julio, según lo convocado por los sindicatos, a todos los empleados, se pidió a todos acudir a la oficina con un lazo verde para demostrar su determinación.

La idea fue la siguiente, como publicaron medios franceses: los empleados de Société Générale fueron invitados por sus representantes sindicales a acudir en masa... para demostrar que no pueden volver todos al mismo tiempo, porque no caben o porque no se ha organizado en función de esto. Ya hemos visto muchas oficinas que exigen a sus trabajadores volver y, cuando eso sucede, no hay sitio para todo la plantilla.

Testimonios desde Trax

Otros trabajadores que también hicieron huelga recientemente fueron los de Trax, la división audiovisual de la red móvil Free. Un empleado explicó que se imaginaba que iba a suceder porque "las condiciones laborales y la comunicación con la dirección han ido empeorando durante varios meses. Free está imponiendo nuevas restricciones. Instalaron un reloj en la entrada. Están eliminando las prestaciones que nos daban autonomía".

Con este cambio, los sindicatos convocaron una huelga hace unos días. Según sus palabras, el origen de esta protesta es el endurecimiento de las normas que regulan el teletrabajo. Una tendencia fundamental que afecta a muchos grupos pero que choca cada vez más con las expectativas –y necesidades– de los empleados, tal y como explicaba un comunicado oficial.

Imagen | Foto de Stephen Meslin en Unsplash

En Genbeta |Esta CEO de una gran empresa no cree que el equilibrio entre vida personal y laboral sea prioritario. Presume de estar siempre online