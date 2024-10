En Francia hay huelgas contra el retorno a la oficina: Ubisoft reduce el teletrabajo y sus empleados toman una drástica decisión

Ubisoft en Francia se enfrenta a una huelga de tres días de sus trabajadores, ya que los sindicatos protestan por la decisión de volver a las oficinas tomada por los directivos de la firma, sin consultar a sus empleados.

La que es una de las mayores empresas de videojuegos europeas anunció hace unas semanas a sus trabajadores que pasaba a ser obligatorio volver a la oficina al menos tres días a la semana.

Como ha sucedido con otras empresas, muchas son las personas que, tras años de teletrabajo y una expectativa de que se mantendría esta fórmula de trabajo a largo plazo, viven ahora alejadas de las oficinas centrales de la compañía.

Los directivos de Ubisoft dijeron a los empleados hace unas semanas en un correo electrónico que volver a la oficina era vital para fomentar la creatividad y prometieron darles tiempo a los trabajadores para que se adaptaran.

Huelgas y protestas

Los sindicatos han dicho ahora que no han recibido respuesta a un mensaje que enviaron en septiembre, y que hicieron como alegación a la decisión de los directivos de la empresa de volver a los despachos.

Clément Montigny, delegado del sindicato de trabajadores de videojuegos del estudio de Montpellier (STJV), ha dicho que esta ha sido una decisión que se tomó sin consultar a los trabajadores.

La empresa quiere que sus 4.000 empleados franceses vuelvan a la oficina al menos tres días a la semana. Hay trabajadores que han dicho públicamente que esto puede llevarlos a dejar la empresa puesto que los empleados "habían adquirido un derecho", el de trabajar desde casa, y mucha gente se mudó lejos de las grandes ciudades.

Ya hemos visto cómo se ha descubierto que hay empresas que exigen la vuelta a las oficinas para evitar despedir a personal, porque estas medidas suelen venir acompañadas de gente que deja sus empresas. Sobre esto, los sindicatos franceses han dicho públicamente que las salidas de personal, incluidas algunas de perfil excepcional, podrían poner en peligro la producción de videojuegos en Francia.

Le Monde ha publicado que muchos huelguistas que se encontraban en la sede parisina de Ubisoft dijeron a la agencia AFP que estaban desilusionados y que sentían que la empresa no los escuchaba. "¿Cuánto tiempo pasará antes de que empiecen a despedir a trabajadores?", han dicho algunas de las personas que afirman que el ambiente dentro de la empresa es "sombrío".

Problemas económicos para Ubisoft

Las ventas de Ubisoft han caído. Títulos como "Star Wars Outlaws", "Skull and Bones" o "Prince of Persia" no han logrado impresionar.

Además, el valor de las acciones de Ubisoft se ha desplomado más de un 40% desde principios de año, alcanzando en septiembre su nivel más bajo en 10 años.

