El CEO de esta empresa que empezó teletrabajando exige ir ahora a la oficina cinco días a la semana: "Es una empresa para adultos"

El director ejecutivo de la empresa Nothing, con sede en Londres, se ha unido a la lista de CEO que exigen la vuelta a las oficinas con polémica. En este caso, el hombre, de nombre Carl Pei escribió en un mail dirigido a sus empleados que “esta es una empresa para adultos”.

Además, el líder de esta empresa ha recordado que la compañía nació precisamente durante la pandemia Covid-19 que no dejó otro remedio que trabajar online para trabajar y sugirió que aquellos que no puedan hacer la transición del trabajo remoto deberían abandonar la empresa y “encontrar un entorno en el que prosperen”.

La firma tiene 450 empleados que ahora deben acudir a la oficina de la empresa en Londres cinco días a la semana. Como ya han hecho otras empresas como Salesforce, la vuelta a las oficinas es muy estricta, escapando del modelo híbrido que tanto ha triunfado.

La colaboración no funciona bien en remoto

El objetivo de Pei, según el correo electrónico que publicó en LinkedIn, es mejorar la colaboración y la innovación en el diseño, la ingeniería y la fabricación, que, según él, "no funciona bien de forma remota".

El nuevo mandato entrará en vigor en dos meses, y Pei aceptará que sus empleados le hagan preguntas directamente sobre esta decisión durante una reunión que habrá. Él mismo publicó el polémico mail en su perfil de LinkedIn.

"Sé que esta es una decisión controvertida que puede no ser adecuada para todos, y definitivamente hay empresas que prosperan en configuraciones remotas o híbridas", agregó. "Pero eso no es adecuado para nuestro tipo de negocio y no nos ayuda a desarrollar plenamente nuestro potencial como empresa".

"Somos la marca de teléfonos inteligentes de más rápido crecimiento en la India con un 567 % interanual. Sin embargo, estamos al 0,1 % de nuestro potencial. Con el sólido comienzo que hemos tenido, realmente tenemos la oportunidad de crear una empresa de tecnología que pueda cambiar el mundo". Como muestra el mail publicado en LinkedIn, dice el líder que "ahora es el momento de redoblar los esfuerzos". También afirma:

El trabajo remoto no es compatible con un alto nivel de ambición y una alta rapidez. Algunos pueden estar preocupados por la flexibilidad, pero esto no es diferente a lo que sucedía antes de la COVID.

Esta es una empresa para adultos, así que si necesita estar fuera de la oficina para lidiar con algunos problemas, confiamos en que tome la decisión correcta. De hecho, algunos puestos, como el de ventas y relaciones públicas, necesitan estar fuera de la oficina y reunirse con clientes y prensa de forma regular. Sabemos que no es el tipo de entorno adecuado para todo el mundo, y eso está bien. Debemos buscar un entorno que encaje con todo el mundo.

