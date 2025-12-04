El CEO de NVIDIA predice que "el 90% del conocimiento será generado por IA en dos o tres años". Y "eso está bien", defiende

Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil, ha predicho lo que nos depara próximamente a nivel de generación de conocimiento. Durante su paso por el podcast de Joe Rogan (el más escuchado del mundo en Spotify en 2025), Huang ha afirmado que en un plazo de dos o tres años, la inmensa mayoría del conocimiento humano no tendrá su origen en humanos.

La cifra del cambio de paradigma: un 90%. Según los cálculos del CEO, en apenas 24 o 36 meses, "el 90% del conocimiento del mundo será generado por IA [de forma sintética] ". Ante tal afirmación, Joe Rogan se mostró algo desconcertado, calificando la idea de "locura". Sin embargo, dejándole más sorprendido incluso, la respuesta de Huang fue de reafirmación: "Lo sé, pero está bien". Rogan reincidió “¿Pero, está bien? Y Jensen argumentó.

El argumento del libro de texto. Para justificar por qué no deberíamos temer este desplazamiento, Huang utilizó una analogía sobre la confianza. Su argumento es que, a efectos prácticos, no hay diferencia entre aprender de una IA o de un manual escolar. "¿Qué diferencia hay para mí entre aprender de un libro de texto generado por un montón de personas que no conozco o de conocimiento generado por una IA?", plantea. Para el CEO de Nvidia, la clave no es el origen del dato (humano o sintético), sino la validez del mismo.

Jensen Huang nos ve como verificadores, no como creadores. "Seguimos teniendo que verificar los hechos, seguimos teniendo que asegurarnos de que está basado en principios fundamentales", advierte Huang. La responsabilidad de la verdad sigue siendo humana, aunque la autoría de textos o incluso del arte ya no lo sea.

El futuro que plantea Jensen Huang es algo deprimente, pues si bien es cierto que a menudo detrás de los libros de texto que pretenden ser vendidos como objetivos o de la creación humana hay sesgos e ideología, también es verdad que la creación humana ha marcado nuestro devenir. La historia no es solo contar qué pasa, sino influir en ella, en la realidad, con obras, ensayo, denuncia, etc.

Un futuro conveniente para Nvidia. Evidentemente, Jensen hace estas declaraciones siendo parte interesada ante la fiebre del oro que hay para su compañía, pues para llegar a ese escenario del 90% hará falta una enorme capacidad de computación (que se está construyendo ahora mismo). Pero el futuro puede no ser tan halagüeño para NVIDIA como cabría esperar según su trayectoria actual: hay una guerra por destronar a la compañía, y Amazon y (sobre todo) Google están muy bien armados.

