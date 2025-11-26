El CEO Nvidia regaña a su plantilla y les exige que usen la IA todo lo que puedan. Les recuerda que la IA está generando más empleo

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, declaró en una reunión que quiere que los empleados utilicen IA siempre que sea posible y, además, se filtró que regañó a algunos directivos de su empresa de manera pública:

"Tengo entendido que algunos gerentes de Nvidia les están diciendo a sus empleados que usen menos IA", dijo en una reunión de la que alguien filtró el audio y les cuestionó a este respecto que si "están locos".

Huang expresó su total desaprobación y exigió que "quiero que todas las tareas que se puedan automatizar con inteligencia artificial se automaticen con inteligencia artificial", afirmó.

Nvidia cree que la IA traerá más empleo y no menos

El líder de Nvidia es un hombre que insiste a menudo en que la inteligencia artificial no va a acabar con puestos de trabajo, sino que considera que va a traer más, aunque diferentes. Huang ha llegado a decir que "Asustar a la gente es demasiado": el CEO de Nvidia, está convencido de que la IA traerá más empleo. Contradice, de hecho, a otros directivos.

En su caso, en esta reunión reciente ahora filtrada, Huang afirmó que la compañía planea seguir contratando activamente. Lo que él quiere es que los empleados utilicen IA siempre que puedan, e insiste en que no deberían preocuparse por perder sus empleos en el proceso.

En su reunión celebrada el jueves, un día después de que el fabricante de chips reportara ganancias récord, Huang fue cuando habló de la recomendación de los gerentes a los empleados de usar menos IA.

Huang también afirmó que los ingenieros de software de Nvidia usan Cursor. Y si la IA no funciona para una tarea específica, pide que se use "hasta que funcione". Además, exigió a los profesionales que participen y ayuden a mejorarla, "porque tenemos el poder para hacerlo".

Nvidia sigue contratando y planea más

Aunque el miedo a la pérdida de empleos ha sido una constante en medio del auge de la IA, Huang sugirió que los empleados de Nvidia no deberían preocuparse.

Dijo que, mientras otras empresas tecnológicas han llevado a cabo despidos, Nvidia contrató a "varios miles" de personas el trimestre pasado y según añadió, la contratación sigue aumentando.

Dice que calcula que faltan 10.000 personas más para llevar a cabo todos los planes de la empresa, "pero el ritmo de contratación debe ser acorde con el ritmo al que podamos integrar y armonizar a los nuevos empleados". Nvidia ha ampliado significativamente su plantilla, pasando de 29.600 empleados al final del año fiscal 2024 a 36.000 al final del año fiscal 2025.

Imagen | Foto de Mariia Shalabaieva en Unsplash

En Genbeta | Siete webs para aprender a programar gratis este año: para quien está empezando y hasta niveles avanzados