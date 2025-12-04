Esta web es una gran herramienta para seguir la pista en tiempo real de tiburones, delfines, ballenas y otros animales marinos

OCEARCH es una organización especializada en datos creada para ayudar a los científicos a recopilar información que antes era inalcanzable en el océano, al mismo tiempo que investigan y exploran fuentes abiertas. Un ejemplo de su trabajo es la herramienta que preside su web: un tracker de animales marinos.

"El open sourcing y la inclusión a todos los niveles, y en tiempo real, permite que el mundo participe en nuestros proyectos a la vez que es consciente de la ciencia en desarrollo", explican desde la compañía, y el mapa de seguimiento de tiburones, delfines, ballenas y otros animales marinos así lo atestigua. Ellos mismos definen su labor como ciencia de código abierto y entre sus objetivos está proteger especies clave como el tiburón blanco y la búsqueda de soluciones para los desafíos más urgentes de nuestros océanos.

Además de poder acceder a un mapa visual, muy sencillo de utilizar, donde se muestran dónde se ubican delfines, tiburones, tortugas, focas y caimanes, también puedes hacer una búsqueda muy concreta según las especies de estos animales, en la sección filter, ubicada a la derecha de la pantalla y hay un rastreo en tiempo real.

Y ahí se puede ver claramente qué animales están en gran peligro de extinción y de cuáles especies quedan muy pocos. Eso, además, permite a los amantes de los océanos conocer qué lugares es bueno visitar y cuáles deben evitarse para no participar de los daños que pueden empeorar la situación.

Cómo usar la web

OCEARCH Global Tracker, como es conocida esta herramienta, rastrea la ubicación en tiempo real de numerosos tiburones, delfines, ballenas, tortugas y otros animales a través de los océanos. Es un entretenimiento para los más curiosos y, esencialmente, una ayuda para los científicos que recopilan información sobre el océano. Además de un recordatorio sobre "por qué nunca debemos ir a nadar a Nueva Inglaterra", dicen los responsables de OCEARCH.

La mayor parte de los ejemplares los encontramos ubicados en la costa este de América del Norte, pero si nos alejamos del mapa comprobaremos cómo podemos ver a animales situados en América del Sur, África, Europa, Oceanía y también en Asia. Aunque no todos en tiempo real.

Este seguimiento es una realidad gracias a los sensores que los científicos han incorporado a decenas de animales y que transmiten su ubicación cada poco tiempo, siendo esta reflejada en el mapa. Además de la web, hay la opción de descargar la app para móviles de Android o de iOS para ir realizando el seguimiento en tiempo real desde el teléfono.

Esta visión del planeta, con parte de los animales transmitiendo su localización en tiempo real, la podemos complementar haciendo clic sobre cualquiera de los puntos y accediendo a la información concreta sobre el ejemplar en forma de una foto, su nombre y su tamaño.

Evitar irregularidades

Además, como recuerdan sus creadores, Rastreador Global de Tiburones de OCEARCH el perfil de cada animal comparte su historia, sus patrones migratorios y la ciencia detrás de su viaje, ofreciéndote acceso directo a investigaciones innovadoras.

Mediante iniciativas como la recopilación de datos sobre patrones migratorios y ciclos reproductivos, OCEARCH proporciona información crucial sobre las poblaciones de tiburones, identifica amenazas y fundamenta los esfuerzos de conservación a nivel mundial.

Otro objetivo es contribuir a la lucha contra el tráfico de especies silvestres, proporcionando a investigadores y funcionarios las herramientas necesarias para proteger las especies en peligro de extinción y fomentar la biodiversidad.

