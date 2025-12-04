Han analizado 450 millones de puestos de trabajo y tienen claro quién está pagando los efectos de la inteligencia artificial: los 'juniors'

Llevamos tres años (desde la aparición de ChatGPT) hablando mucho sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. Normalmente, los expertos que teorizan sobre el tema se basan en estimaciones. Sin embargo, un nuevo estudio basado en datos y publicado esta semana por José Azar, Mireia Giné y Javier Sanz-Espín llega para arrojar mucha luz. Y dibuja un escenario preocupante para quienes intentan acceder al mercado laboral: la IA ya está atacando en un buen grado a la entrada al mercado laboral.

Una radiografía de 450 millones de puestos. La investigación se basa en datos reales, no en una simulación, como vimos recientemente en un estudio que analizaba cuánto puede hacer la IA a día de hoy. En este caso, son 450 millones de registros laborales de Estados Unidos recogidos por Revelio Labs, que combina perfiles profesionales con información salarial y estimaciones de ofertas de empleo. Los investigadores han cruzado estos datos con el grado de exposición de cada empresa a la IA tras el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, y el patrón que han visto es claro: las empresas más expuestas han recortado salarios de forma significativa frente a las menos expuestas.

El golpe se concentra en la entrada, los juniors. En las empresas con alta exposición a la IA, el salario inicial para nuevos puestos junior ha caído un 6,3% tomando en cuenta la inflación (términos reales). Los perfiles de nivel medio también sufren, con una caída del 5,9%. Sin embargo, los salarios de los perfiles senior se han mantenido estables o incluso han aumentado ligeramente.

Reorganización silenciosa. Las compañías expuestas están contratando menos juniors (su cuota de nuevas contrataciones cae un 4%) y, al mismo tiempo, están abriendo más puestos de nivel medio. Pero hay trampa. El estudio muestra que el nivel educativo exigido para estos nuevos puestos intermedios está bajando. Según los autores, la IA introduce "conocimiento barato" en la base de la jerarquía. Tareas que antes requerían un junior muy cualificado ahora pueden realizarlas personas con menos formación apoyadas por IA, o la empresa etiqueta el puesto como "nivel medio" pagando menos de lo que solía pagar por ese nivel.

El fin del "conocimiento escaso". La IA hace que las habilidades de nivel medio sean menos escasas, es decir, menos valiosas para empresas y empleadores. Si un chatbot puede redactar, resumir o programar a nivel básico, y vaya si puede, el valor de mercado de un humano que “solo sabe hacer eso” se desploma. Por el contrario, la experiencia senior (el criterio o la gestión de situaciones complicadas) sigue siendo un bien escaso que la IA no puede replicar, y por eso “su precio” a nivel laboral se mantiene. Es un poco a lo que apuntaba Jeff Bezos cuando hablaba de lo que la IA no podrá sustituir: las ideas.

El riesgo: la escalera rota. Más allá de los salarios, el estudio advierte de un peligro a largo plazo para la formación de capital humano. Las empresas de servicios profesionales (consultoras como las Big 4, bufetes, desarrolladoras) han funcionado históricamente como sistemas de aprendizaje: los juniors aceptan sueldos iniciales bajos y realizan tareas repetitivas para aprender el oficio y ascender.

Si las empresas automatizan la entrada para ganar eficiencia y dejan de contratar juniors (o les pagan menos y les quitan las tareas formativas) se rompe la cadena de transmisión de conocimiento. Esto podría llevar a una futura crisis de talento senior, simplemente porque se ha eliminado el primer peldaño de la escalera.

