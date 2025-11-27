El MIT ha descubierto algo inquietante: la IA ya puede sustituir a un 11% de los trabajos de EE.UU. Lo mejor es cómo ha llegado a esa cifra

Un nuevo estudio del MIT y el Laboratorio Nacional Oak Ridge ha revelado que el 11,7% del mercado laboral estadounidense está expuesto las capacidades actuales de la IA. Importante, actuales, no futuras. Lo más más interesante de este informe no es solo la cifra, sino la ingeniería de datos utilizada para calcularla.

Un simulador de 151 millones de trabajadores. 'Iceberg Index' es la gran novedad metodológica. En lugar de basarse en estimaciones genéricas o encuestas tradicionales, los investigadores han construido un "gemelo digital" completo de la fuerza laboral de Estados Unidos. Han modelado a 151 millones de trabajadores como agentes individuales, asignándoles características específicas, es decir, creando un perfil único para cada uno.

Para lograr esta precisión, el sistema ha cruzado más de 32.000 habilidades laborales distribuidas en 923 ocupaciones y 3.000 condados geográficos con las capacidades reales de más de 13.000 herramientas de IA existentes. Para la ejecución del modelo, han llevado a cabo una simulación en el superordenador Frontier. De esta forma, han podido comprobar variables como dónde se solapan las habilidades humanas con las de las máquinas, incluso a nivel de código postal. Se responde a preguntas como "De las 100 tareas que hace Juan en el almacén de Nashville, ¿cuántas puede hacer ya un software de IA en este momento?".

La masa oculta bajo la superficie. El estudio hace una distinción entre la "superficie" visible y la realidad sumergida. Según el análisis, las noticias sobre despidos tecnológicos a los que nos estamos acostumbrando representan solamente el 2,2% de la exposición salarial total. Es decir, que los empleos tecnológicos están mucho más a salvo que otros. La gran mayoría de la exposición, el 11,7% del titular, se encuentra escondida en tareas más cognitivas y de administración en sectores como finanzas o la gestión sanitaria.

Esto rompe con el mito de que la IA afecta solo a los hubs tecnológicos de la costa. El análisis muestra que estados industriales del "Rust Belt" o “Cinturón de óxido”, como Ohio o Tennessee, tienen una exposición técnica muy alta.

La economía de estos estados está basada en fábricas, sí, pero estas industrias dependen en gran parte de gestión administrativa, logística y de recursos humanos que es técnicamente automatizable por la IA actual. Para entenderlo, yendo a otro sector, podemos pensar en la construcción en España. Cuando la burbuja explotó en 2008, no solo se perdieron trabajos de construcción, sino muchos otros administrativos, de transporte, etc.

Por qué es importante el 'Iceberg Index'. Porque muestra que la IA no es solo una amenaza, sino un fallo en nuestras herramientas de medición: los indicadores económicos que usamos, como el PIB o la tasa de desempleo, son "métricas ciegas" no tienen en cuenta casi ni el 5% de la vulnerabilidad estructural.

Pero también hay que entender que este índice no predice despidos, sino que mide la exposición técnica (la capacidad existente de la IA para ejecutar tareas a día de hoy). El estudio no asegura que ese 11,7% de la fuerza laboral expuesta vaya a perder su empleo mañana, pero sí que argumenta que sus tareas son técnicamente automatizables con el software que ya existe hoy.

Al simular el mercado laboral como un sistema de 151 millones de agentes y cruzar 32.000 habilidades con las capacidades actuales de la IA, el MIT quiere que la amenaza existente sea tenida en cuenta por los gobiernos de todo el mundo de cara a establecer políticas públicas que no dejen atrás a millones de trabajadores. ¿Qué medidas? Por ejemplo, de formación en uso de IA o de reconversión sectorial antes del inevitable colapso del sistema.

Vía | Fast Company

Imagen | Alex Kotliarskyi y Andrea De Santis en Unsplash

En Genbeta | Hay un trabajo que se está disparando en las grandes empresas de IA. Un 1158% desde hace dos años



