Cada vez más críticos y expertos creen que las grandes empresas utilizan la IA como excusa para despedir. Los motivos reales son los de siempre

Durante los últimos meses, una ola de despidos ha sacudido a sectores tan diversos como la tecnología, la aviación y los servicios financieros. Numerosas grandes compañías han anunciado recortes de personal justificándolos en la irrupción de la inteligencia artificial (IA); parece que Amazon se unirá en breve a dicha lista.

Sin embargo, expertos y analistas advierten que detrás de este discurso podría esconderse una verdad muy diferente: la IA se está convirtiendo en el chivo expiatorio perfecto para justificar decisiones empresariales impopulares escudadas en la inevitabilidad tecnológica.

La ola de despidos 'impulsada' por la IA

La existencia de este fenómeno se ha ido poniendo sobre la mesa a lo largo de este año, a raíz de que compañías de gran renombre empezaran a relacionar directamente sus despidos con la automatización:

Accenture, la consultora tecnológica, comunicó un plan de reestructuración que incluye la salida acelerada de empleados que no logren 'reciclarse' tras recibir formación en inteligencia artificial.

Lufthansa, la aerolínea alemana, anunció que eliminará 4.000 puestos de trabajo de aquí a 2030 para "aumentar su eficiencia mediante IA".

Salesforce despidió 4.000 trabajadores en septiembre, argumentando que su propio sistema de IA puede realizar la mitad del trabajo que antes hacían humanos.

Klarna, la fintech sueca, redujo su plantilla un 40% tras adoptar agresivamente herramientas de automatización (no salió bien).

, la fintech sueca, redujo su plantilla un 40% tras adoptar agresivamente herramientas de automatización (no salió bien). Duolingo, la plataforma de aprendizaje de idiomas, informó que dejará de depender de contratistas externos y cubrirá esas funciones con IA.

Las argumentaciones son contundentes y transmiten la sensación de que la revolución tecnológica ya está destruyendo empleos a gran escala. Pero, ¿realmente es así?

El 'chivo expiatorio'

En opinión de Fabian Stephany, profesor en el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, el discurso empresarial de la "culpa de la IA" merece ser puesto en duda. Según explica a la CNBC, muchas compañías están usando la inteligencia artificial como excusa para justificar despidos que responden a otros motivos más tradicionales: exceso de contratación, errores estratégicos o reestructuraciones por razones financieras.

Stephany sugiere que algunas empresas están aprovechando la popularidad de la IA para posicionarse como innovadoras y competitivas, incluso cuando la automatización no es la causa real de los recortes:

"Antes existía cierto estigma asociado a usar IA, pero ahora las compañías la están utilizando como un mecanismo de legitimación: pueden presentarse a la vanguardia tecnológica al tiempo que encubren decisiones difíciles".

Durante la pandemia de COVID-19, muchas firmas tecnológicas y digitales sobredimensionaron sus plantillas ante el auge temporal de la demanda. Hoy, al ajustar su tamaño, prefieren culpar a la inteligencia artificial antes que reconocer una mala planificación:

"En lugar de admitir que se contrataron más personas de las necesarias, ahora dicen: 'es por la IA'".

Una adopción más lenta de lo que se dice

El empresario Jean-Christophe Bouglé, cofundador de Authentic.ly, coincide con esta postra: en una publicación viral en LinkedIn, sostuvo que la adopción real de la IA es "mucho más lenta" de lo que sugieren las grandes compañías y que, en muchos casos, los proyectos se están deteniendo por razones de coste o de seguridad. Aun así, algunas empresas siguen anunciando despidos masivos "por culpa de la IA".

Bouglé cree que, más que una revolución tecnológica instantánea, lo que estamos viendo es una estrategia comunicativa en un contexto económico complicado:

"Parece una gran excusa en un momento en que las economías se enfrían, aunque los mercados bursátiles muestren lo contrario".

Que viene el Coco

Pero lo peor de este discurso es que no sólo afecta a los empleados que se van a la calle, sino también al clima del mercado laboral en general: ya abordamos cómo convertir la IA en la 'espada de Damocles' de los puestos de trabajo alimenta el miedo entre los trabajadores de todo el mundo, motivándolos a aceptar el empeoramiento de sus condiciones laborales a cambio de 'garantizarse' la continuidad.

La evidencia no muestra una destrucción masiva de empleo

Más allá de los discursos empresariales, los datos disponibles no confirman un impacto devastador de la inteligencia artificial en el empleo: un informe reciente del Budget Lab de la Universidad de Yale reveló que el mercado laboral estadounidense ha mostrado pocos signos de disrupción desde la aparición de ChatGPT en 2022.

El estudio comparó la evolución del empleo con transformaciones tecnológicas anteriores —como la introducción del ordenador personal o de Internet— y halló que los cambios actuales en la estructura laboral son aún mínimos.

De manera similar, un análisis del Banco de la Reserva Federal de Nueva York mostró que, aunque cada vez más empresas usan IA (el 40% de las de servicios y el 26% de las manufactureras en 2025), sólo el 1% de las firmas reportó haber despedido trabajadores directamente por esta causa. De hecho, más empresas han contratado o reentrenado personal gracias a la automatización que las que han reducido su plantilla.

