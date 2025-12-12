El Congreso ha aprobado definitivamente acabar con el SPAM. Mientras comprobamos si es cierto, la mejor noticia tiene que ver con suscripciones

El Congreso ha aprobado definitivamente la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para intentar poner orden en el caos que son las llamadas de SPAM. Según recoge El País, la ley, impulsada por el Ministerio de Consumo, llega con otras promesas fuertes como el fin de las esperas eternas en atención al cliente y mayor control sobre las suscripciones.

Tres minutos de paciencia máxima. Las empresas estarán obligadas a que el tiempo de espera para ser atendido no supere los tres minutos en el 95% de los casos. Pero hay un matiz estadístico la ley habla de una media anual. Esto significa que una llamada concreta podría durar 20 minutos sin ser ilegal, siempre que la empresa compense con muchas otras llamadas cortas a lo largo del año. Lo que sí es tajante es que se prohíbe el uso exclusivo de bots o contestadores automáticos. Si pides hablar con una persona, la empresa debe garantizártelo.

SPAM, ¿último asalto? En 2023 ya se prohibieron las llamadas comerciales sin consentimiento, pero la realidad es que nuestros teléfonos siguen sonando a la hora de la siesta y a cualquier hora. Las empresas encontraron grietas legales en el "interés legítimo" o en consentimientos antiguos.

Esta nueva ley intenta tapar esos agujeros con algo técnico: las llamadas comerciales deberán identificarse con un prefijo específico. La responsabilidad pasa ahora a las operadoras, que tendrán que bloquear cualquier llamada comercial que no use ese código. Además, cualquier contrato que se cierre durante una llamada no consentida será nulo.

Se acabó la suscripción por despiste. Si eres de los que olvida cancelar la prueba gratuita de Amazon, Spotify o Netflix y se come el cobro anual, esto te interesa. La norma prohíbe la renovación automática ciega. Las plataformas digitales tendrán que avisar al usuario con al menos 15 días de antelación antes de que venza el plazo o se renueve la suscripción. El objetivo es que el cliente tenga la oportunidad real de darse de baja y no se encuentre con un cargo en el banco por un servicio que ya no usa.

Guerra a las reseñas falsas y precios transparentes. La ley también entra en el terreno del comercio electrónico y la reputación online. Para combatir la compra de opiniones, se establece que solo se podrán publicar reseñas durante los 30 días posteriores a la compra o uso del servicio, y las empresas podrán pedir que se retiren comentarios si demuestran que el autor nunca fue cliente. También se ataca a los "gastos de gestión" sorpresa en la venta de entradas: el precio final con todos los costes debe mostrarse desde el inicio de la navegación, impidiendo que la cifra se infle justo antes de pagar.

Los influencers podrán promocionar apuestas. El texto final ha perdido una batalla mediática por el camino. Los votos de PP, Vox y Junts han tumbado la disposición que pretendía prohibir a los influencers anunciar apuestas online, por lo que las restricciones de publicidad en este sector seguirán como hasta ahora.

