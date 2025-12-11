"En EEUU pensarían que falta una coma". Este fundador tecnológico alucina con los sueldos europeos, y destaca (para mal) los de España

En Silicon Valley, los sueldos están en franjas de cientos de miles de dólares. En Europa, la realidad es mucho más austera. David Heinemeier Hansson (DHH) ha contado asombrado en X cómo cada vez que ve salarios de programadores europeos tiene que mirar dos veces, dejando en evidencia no sólo la "precariedad" relativa del talento tech en Europa, sino una realidad que el último informe de Manfred certifica con datos: el mercado español se ha estancado. Un mercado que tiene, como el estadounidense, tres escalas salariales.

Por qué importa lo que diga este señor. David Heinemeier Hansson es una leyenda del desarrollo web, creó Ruby on Rails, la tecnología sobre la que se construyeron Airbnb, GitHub o Shopify. Además, es cofundador de 37signals (los creadores de Basecamp). DHH contó también que en su empresa, con los bonus de este año, muchos de sus empleados están ingresando más de 400.000 dólares, y tienen una política de teletrabajo total desde sus inicios.

La "coma perdida". A DHH le parecía inconcebible que un Senior Ruby Developer en Alemania cobrase una mediana de entre 60.000 y 80.000 euros al año. Pero la situación se peor cuando un seguidor le mostró ofertas reales en España: puestos de desarrollador Backend en Madrid de entre 28.000 y 39.000 euros brutos anuales. Su reacción: "Los americanos pensarían que falta una coma".

Para un desarrollador estadounidense, un salario anual de 30.000 dólares tiene más que ver con salarios de supermercado que con ingeniería de software. Por poner un ejemplo que un servidor conoce bien: en el distrito educativo de Dallas (Dallas ISD), un asistente de maestro (teacher assistant) ganaba anualmente 33.000 dólares sin estudios universitarios.

Manfred lo confirma. Lo que DHH vio en un tuit no es una anécdota. El informe Tech Career Report de Manfred lo explica muy bien: “Una de las cosas más reseñables y curiosas, pero también sintomáticas, es que prácticamente ningún rol junior de menos de 2 años está por encima de los €30K”. Pero lo peor es que la cosa no mejora, sino que empeora: “El año pasado había hasta 6 roles en la franja de €30-40K. Los salarios iniciales ya no son tan jugosos como lo eran”.

El inglés, una salida para no estancarse. El informe de Manfred señala una palanca para acercarcarse a cifras internacional. La diferencia salarial entre un perfil senior que domina el inglés y uno que no es abismal: una persona con más de 10 años de experiencia sin inglés puede estar cobrando una media de 32.000 euros menos al año que alguien que domina el idioma.

En un mercado donde el salario medio de un Backend Developer con experiencia se mueve entre los 41.000 y los 60.000 euros, el inglés es la diferencia entre un sueldo local estancado y uno que empieza a mirar a Europa.

