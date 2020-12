Basecamp lanza Hotwire, un enfoque de desarrollo web con tecnologías para decir adiós a JavaScript

David Heinemeier Hansson (DHH) y los suyos no descansan. Tras crear Ruby on Rails, Basecamp y lanzar este verano HEY, conocido servicio de correo eléctrónico por su pugna con Apple por poder estar en la App Store, ahora han presentado Hotwire.

Como reza su propia página web, se trata de un enfoque alternativo y open source para construir aplicaciones web modernas sin utilizar JavaScript. ¿Cómo lograrlo? Con el envío de HTML 'over the wire' en vez del formato JSON.

Parte fundamental en Hotwire es Turbo, un framework con un conjunto de técnicas que aceleran los cambios de página, el envío de formularios y permite dividir páginas en componentes y actualizar las web de forma parcial con WebSockets.

Hotwire aka NEW MAGIC is finally here: An alternative approach to building modern web applications without using much JavaScript by sending HTML instead of JSON over the wire. This includes our brand-new Turbo framework and pairs with Stimulus 2.0 😍🎉🥂 https://t.co/Pa4EG8Av5E