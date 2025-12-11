Un hacker encontró un grave problema de privacidad en la baliza V16 que Vodafone vende. Los fabricantes han tenido que explicar todo

Con el propósito de "lograr una mejor en cuanto la seguridad vial y la reducción de accidentes", ha nacido el dispositivo V16 que a partir del 1 de enero va a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro, tal y como indica la DGT española. Sin embargo, se descubrió que puede atraer a otros peligros en cuanto a seguridad.

Hace unos días, en Genbeta publicamos que Luis Miranda Acebedo (ingeniero de telecomunicaciones, cofundador de Vigo SC Robotics e investigador independiente de ciberseguridad o hacker ético), sacó a la luz que uno de los modelos más vendidos de este tipo de dispositivos —con más de 250.000 unidades en circulación— adolece de serias vulnerabilidades que permitirían manipular sus comunicaciones, falsear avisos de emergencia o incluso controlar el dispositivo de forma remota. Se trata del V16 Help Flash IoT.

Xataka también se hizo eco de la investigación y recordando que es el enésimo desastre que afecta a estos dispositivos. Con esta información en circulación, los fabricantes de la baliza han tenido que aclarar la situación. Con un comunicado han explicado qué es lo que ha sucedido con esa baliza que un cuarto de millón de personas ya han comprado.

Cabe recordar, para que los usuarios sepan si están entre las más de 250.000 personas que han comprado este dispositivo, que la Netun Help Flash IoT es la baliza que comercializa Vodafone. Ellos mismos anunciaron hace unos meses que habían vendido más de 250.000 unidades, por eso se conoce la cifra del alcance. También se puede conseguir en otras tiendas, ya que no es exclusiva de la operadora.

Aclaraciones de Netun

Desde el gabinete de prensa de Netun Solutions, comentan que la baliza Help Flash IoT no almacena ni envía datos personales del conductor. "Cuando se activa en una incidencia de tráfico, transmite: una geoposición (latitud/longitud del vehículo detenido); un identificador del dispositivo; y algunos parámetros técnicos de red necesarios para la comunicación".

Añaden que "estos datos son anónimos y no se vinculan a nombre, matrícula, DNI, teléfono, póliza de seguro u otra información que identifique directamente a la persona usuaria". Por tanto, hablar de “exponer tus datos” puede inducir a pensar en datos personales o sensibles, cuando lo que realmente se transmite es la posición de un dispositivo anónimo y su identificador técnico, afirman los portavoces de Netun.

Por su parte, Vodafone, que vende y da cobertura a este modelo de balizas, ha ofrecido declaraciones a Xataka sobre este tema. Según ellos, "Help Flash IoT está certificada conforme a la normativa exigida por la Dirección General de Tráfico (DGT) para balizas V16 conectadas, cumpliendo los requisitos técnicos necesarios en cuanto a visibilidad (intensidad luminosa suficiente), resistencia, fiabilidad del destello, duración de la señal, etc. Dichos requisitos incluyen también los protocolos de comunicación de datos de la baliza con los servidores”.

Según el correo compartido por los representantes de la operadora, "la comunicación que transita por Vodafone lo hace en todo momento por una red privada lo que garantiza la protección de la información que emite la baliza".

