"No hay que dar datos personales a la administración": la AEPD zanja el debate sobre la baliza V16 obligatoria desde enero de 2026

Con el propósito de lograr una mejor en cuanto la seguridad vial y la reducción de accidentes, ha nacido el dispositivo V16 que a partir del 1 de enero va a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro, tal y como indica la DGT española.

Esta se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. A partir del comienzo del año, debemos llevarla en la guantera de nuestro vehículo y, en caso de avería o accidente, podremos activarla en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo.

En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación. Todo esto, ha levantado muchas dudas sobre la privacidad y la vigilancia a la que podríamos estar sometidos con un dispositivo que nos geolocaliza.

Qué dice la AEPD

Ayer mismo la Agencia Española de Protección de Datos lanzó un comunicado para aclarar estas dudas en cuanto a privacidad. Y ha sido tajante recordando que:

"La persona que adquiere la baliza no tiene que dar sus datos personales a ninguna administración al adquirirlo, por lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) no conocería quién ha comprado el dispositivo".

También aclara que mientras no se activa, la baliza no transmite ningún dato y, en caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos. "La baliza emite una señal mientras está encendida y deja de hacerlo al apagarse, sin generar historiales de movimientos o envío de datos de manera continua".

Para mayor información, hay que recordar que la obligatoriedad de la utilización de la baliza V16 está recogida en el Real Decreto 159/2021 que regula los servicios de auxilio en las vías públicas, modificado por el Real Decreto 1030/2022.

Otras dudas sobre privacidad

Ya hace unas semanas, Genbeta despejó otras dudas relacionadas con la privacidad que esta baliza está generando. Según el organismo, las V16 prometen mejorar la seguridad en carretera, pero hay dudas sobre privacidad, coste y eficacia. Sobre lo primero, la gran duda que tienen muchos usuarios es si la DGT podría rastrearnos a través de él, como cuando el INE nos rastreó en acuerdo con las operadoras.

Las balizas V16 homologadas cuentan con GPS y una tarjeta SIM integrada, con conexión activa durante hasta doce años. Esto significa que pueden transmitir nuestra posición a un receptor. Y es justo lo que hacen cuando se activan. Sin embargo, no es un sistema de vigilancia continua: la transmisión se limita a situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando se produce un accidente.

Hay que recordar que puedes recibir una multa de hasta 200 euros si no llevas la baliza en el vehículo. También puede multarse la activación indebida sin accidente, aunque las balizas homologadas tienen un periodo de gracia de 100 segundos para permitir comprobar su funcionamiento sin generar un falso aviso.

