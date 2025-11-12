¿Pueden rastrearnos en todo momento las nuevas balizas V16? La DGT es tajante al respecto

A partir del 1 de enero de 2026, todos los coches en España deberán llevar una baliza V16. Con este nuevo dispositivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) busca reemplazar a los triángulos de emergencia (que han sido obligarios entre 1999 y 2023). Según el organismo, las V16 prometen mejorar la seguridad en carretera, pero hay dudas sobre privacidad, coste y eficacia. Sobre lo primero, la gran duda que tienen muchos usuarios es si la DGT podría rastrearnos a través de él, como cuando el INE nos rastreó en acuerdo con las operadoras.

Equipamiento. Las balizas V16 homologadas cuentan con GPS y una tarjeta SIM integrada, con conexión activa durante hasta doce años. Esto significa que pueden transmitir nuestra posición a un receptor. Y es justo lo que hacen cuando se activan. Sin embargo, no es un sistema de vigilancia continua: la transmisión se limita a situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando se produce un accidente.

La DGT ha dejado claro que este es el único objetivo y que no se pueden incorporar funcionalidades adicionales. "La baliza solo transmite la posición exacta de nuestro vehículo al objeto de evitar siniestros viales, pero no recoge ni emite información personal nuestra ni de nuestro vehículo", recuerdan. Para recibir homologación, las balizas deben cumplir con este requisito. Para aprovechar todo el potencial de las balizas V16 sí que hace falta recurrir a apps, pero según la DGT no es obligatorio. Si nos interesa, mediante apps como SOS Alert o MyIncidence podemos hacer que el dispositivo se ponga en contacto con la aseguradora en caso de accidente.

Mitos. Otro de los rumores es es que la DGT pueda asociar los datos de la baliza con nuestra identidad o el vehículo. En realidad, no hay conexión entre la baliza y los datos personales del conductor. Esto significa que incluso si la baliza emitiera nuestra ubicación de forma constante, no habría manera de saber quién lleva el coche.

La DGT no puede usar las balizas como un sistema de rastreo según la normativa de tráfico y las reglas de homologación: la baliza solo puede emitir información puntual para prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial. Cualquier intento de usar estos datos para multar o vigilar a conductores violaría la Ley de Protección de Datos y el GDPR.

Sanciones. La legislación es clara: puedes recibir una multa de hasta 200 euros si no llevas la baliza en el vehículo. También puede multarse la activación indebida sin accidente, aunque las balizas homologadas tienen un periodo de gracia de 100 segundos para permitir comprobar su funcionamiento sin generar un falso aviso.

Críticas. Como decía mi compañero Alberto de la Torre, de Xataka Movilidad, las balizas son una idea interesante, pero con problemas de ejecución. Y por ello afirma que "ni se le ocurre tirar los triángulos". A Alberto le parece una buena idea tener un dispositivo que se puede colocar sin bajar del vehículo, pero critica la opacidad de las cifras de la DGT usadas para argumentar sobre la necesidad de acabar con los triángulos.

Sobre todo cuando, afirma, "su nivel de visibilidad de día y con buena luz tiende a cero". "A plena luz del día, las diferencias entre poner la baliza V-16 de la DGT y activar las intermitencias del coche es: ninguna", añade. Otras críticas al producto en sí tienen que ver con su autonomía máxima (30 minutos) los posibles intereses de obligar a adquirir masivamente un producto de unos 40€ para hacer negocio. La realidad es que son perfectas para la industria china, y la gran mayoría se están fabricando en el gigante asiático.

Imagen | GeoJango Maps y Seat







