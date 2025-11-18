Llevamos años pidiendo a las operadoras que hagan algo para acabar con el SPAM telefónico. MasOrange sido la primera en actuar

Las llamadas de spam, las comunicaciones comerciales intrusivas y, lo que es peor, los intentos de fraude telefónico son desde hace tiempo una de las grandes frustraciones de los españoles. A pesar de los esfuerzos legislativos recientes, el problema persiste. Las protecciones básicas de los sistemas operativos, como el filtro de llamadas de Google o las opciones nativas de iOS, a menudo se quedan cortas ante la sofisticación de las bases de datos comerciales.

Para muchos, recibir una o varias llamadas no deseadas a la semana se ha convertido en la norma. Los datos lo confirman: según un informe elaborado por Hiya, los españoles recibimos una media de 15 llamadas de carácter no deseado cada mes. Además, organizaciones de consumidores como Facua alertaban en el último trimestre del año de que un 40% de los usuarios seguía recibiendo llamadas comerciales, una cifra que demuestra las grietas que aún encuentra el spam en el sistema.

Ante este panorama, hay que ver si la última ley aprobada en el Congreso (a la espera del Senado) cambia la cosa. Pero MasOrange ha pasado a la acción y ha movido ficha con el lanzamiento de 'Llamada Visible, como cuentas nuestros compañeros de Xataka Móvil.

Un filtro que actúa en la raíz, no en el dispositivo. Este sistema identifica y etiqueta las comunicaciones entrantes procedentes de números catalogados como spam, comerciales o fraudulentos. El objetivo que los usuarios reciban avisos claros en pantalla, permitiendo decidir en el momento si descolgar o no.

Activación automática. Llamada Visible se ejecuta sin necesidad de instalaciones o configuraciones manuales. En segundo lugar, es completamente gratuito para todos los clientes, tanto particulares como empresas, de las distintas marcas de MasOrange. El servicio se irá desplegando de manera progresiva y es compatible con cualquier terminal que soporte la tecnología VoLTE (voz sobre LTE), algo habitual en smartphones desde hace muchos años.

Alianza. MasOrange no está sola: ha llegado a un acuerdo con Hiya, una compañía especializada que utiliza una combinación de inteligencia de red e inteligencia artificial para mantener actualizada la base de datos de números peligrosos y molestos. Esta misma tecnología de Hiya ya se encuentra preinstalada en los dispositivos de Samsung.

La iniciativa de MasOrange es relevante porque hasta ahora las decisiones más contundentes que habían tomado las operadoras en este campo se debían a mandatos gubernamentales. Esto incluye la prohibición de realizar llamadas comerciales desde números móviles o el bloqueo de comunicaciones de origen internacional catalogadas como fraudulentas.



