En la empresas de IA los jóvenes trabajan más horas por menos dinero. Tienen un motivo: la esperanza de triunfar en el futuro

"70 horas/semana de trabajo en persona con algunas de las personas más ambiciosas de Nueva York", es lo que propone una oferta de empleo publicada, que busca ingenieros de software " a tiempo completo". Por su parte, PC Mag ha hablado con jóvenes profesionales que aceptan este tipo de ofertas laborales, normalmente en empresas de IA, con exigencias laborales similares a las del 996 que China popularizó y ahora está dejando atrás.

Sarah, una trabajadora de 28 años de "una de las startups más prometedoras de San Francisco" ha hablado de su experiencia a este respecto. Dice que está agotada y no es para menos: trabaja de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días a la semana. Silicon Valley está viviendo este fenómeno en este año, en pleno auge de la IA.

Sarah comenta cómo su lista de tareas personales se está descontrolando y que su pareja se encarga de casi toda la carga de las tareas domésticas. Sus amigos, muchos de los cuales trabajan en horarios similares, no encuentran forma de encontrar un hueco para verse: "Básicamente, nunca quedamos".

Más trabajo por menos sueldo

Esta carga de trabajo viene además con otro asunto importante: las empresas están pagando menos a los nuevos empleados, de lo que tradicionalmente cobraban los trabajadores de las empresas tecnológicas por la zona.

Según algunos entrevistados por la mencionada publicación, "trabajan más horas y turnos por menos dinero con la esperanza de obtener una valiosa compensación inicial", es decir, forjar un buen CV. La mencionada trabajadora dice que ella y sus compañeros se preguntan a menudo si esto se acabará pronto, se estabilizará para volver a tener unos horarios laborales de 40 horas.

Sí que hay empleados que, además de sus 12 horas en la empresa, hacen vida social al salir: van a conciertos, a bailar... Pero otros dicen que necesitan dormir ocho horas y les resulta imposible poder hacer vida más allá del trabajo y de la casa.

Lo que les motiva es que son empresas con altas expectativas de crecimiento porque están creando nuevos productos dentro del sector de la IA. Esperan que ese esfuerzo se traduzca en una recompensa en el futuro.

Sarah, por ejemplo, forma parte de una empresa de IA con más de mil millones de dólares en financiación que ha crecido de 60 a 200 empleados en menos de un año. Ella está segura de que las grandes tecnológicas más consolidadas, como Google o Meta, le pagarían un salario más alto por menos horas, pero carecen de la novedad y las opciones de tener acciones anticipadas que es lo que le ofrece su empresa actual.

Una exigencia que viene implícita

Cuando Sarah hizo la entrevista para su trabajo actual, el reclutador no usó el término 996 para hablar de la jornada laboral aunque sí habló mucho del esfuerzo.

Haley, una empleada en otra empresa de IA en San Francisco cuenta que su reclutador le dejó claro que tendría que dar el 500% y que algunas noches le iba a enviar correos electrónicos después de las 10. "La expectativa de trabajar 996 suele ser implícita", explican.

Haley intentó negociar un salario más alto en la entrevista pero el reclutador le dijo que eso mostraba una "señal de alerta" de que no estaba plenamente comprometida con la misión de la empresa, así que se retractó.

Como ya hemos analizado en Genbeta, mientras que las empresas que crean herramientas de inteligencia artificial echan por tierra las habilidades humanas frente a la IA, hasta ahora, lo que muestran es que necesitan mucho del talento humano, tanto que muchas empresas del sector exigen largas jornadas laborales e incluso que todo el trabajo sea presencial, en la oficina.

