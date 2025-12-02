En el propio Silicon Valley cada vez se recurre más a las IA gratis 'made in China', según este estudio del MIT

La revolución de la IA está experimentando un giro inesperado: Silicon Valley —cuna de los gigantes tecnológicos y hasta hace poco líder indiscutible en desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial— está adoptando con creciente entusiasmo modelos abiertos generados en China.

Este fenómeno, impensable hace apenas dos años, revela hasta qué punto el ecosistema global de IA está cambiando y qué nuevas tensiones económicas, geopolíticas y tecnológicas están emergiendo.

China toma la delantera en modelos abiertos

Por primera vez, China ha superado a Estados Unidos en cuota de descargas de nuevos modelos de IA abiertos. Un estudio (PDF) del MIT y Hugging Face muestra que los modelos chinos alcanzaron el 17% de las descargas globales, por encima del 15,8% de los desarrolladores estadounidenses como Google, Meta u OpenAI.

No se trata de un dato anecdótico, sino de un punto de inflexión que determina qué herramientas usan millones de desarrolladores, influyendo en productos, servicios y en cómo se educa y entrena a futuras versiones de IA.

Mientras que los modelos punteros de EE.UU. (como OpenAI, Google o Anthropic) se basan todos en tecnología propietaria (¿podemos seguir considerando 'puntero' a LLaMa de Meta a estas alturas?), China está empujando a sus empresas a liberar modelos completos y altamente accesibles.

La razón no es puramente altruista: los controles de exportación estadounidenses limitan el acceso chino a chips avanzados, lo que los impulsa a desarrollar alternativas más ligeras, eficientes y abiertas.

Los nuevos favoritos de Silicon Valley

Para startups que necesitan flexibilidad y bajo coste, hay dos familias de modelos 'made in China' que se han convertido en alternativas irresistibles:

DeepSeek

El modelo R1 de DeepSeek sorprendió a Silicon Valley por lograr capacidades de 'razonamiento' comparables a modelos estadounidenses mucho más costosos, pese a haberse entrenado con recursos muy inferiores. Gracias a DeepSeek, hace 11 meses se ponían dos grandes preguntas sobre la mesa

¿Están los laboratorios estadounidenses gastando innecesariamente miles de millones en infraestructuras?

¿Puede China igualar o superar a EE. UU. con menos recursos pero más eficiencia?

Qwen

Alibaba, el desarrollador de Qwen, avanza a un ritmo vertiginoso: sólo en 2024–2025 ha venido lanzando un modelo nuevo aproximadamente cada 20 días, frente a la media de casi 50 días de Anthropic. Este ritmo acelerado ofrece a desarrolladores multitud de variantes optimizadas para velocidad, razonamiento, visión o tareas especializadas.

Por qué Silicon Valley está migrando hacia modelos de IA chinos

Son gratis o extremadamente baratos : Los modelos de OpenAI o Anthropic son potentes, pero caros. Los modelos chinos, en gran parte open-weight u open-source, permiten: experimentar sin costes recurrentes, desplegar modelos en servidores propios, y personalizarlos profundamente.

: Los modelos de OpenAI o Anthropic son potentes, pero caros. Los modelos chinos, en gran parte open-weight u open-source, permiten: experimentar sin costes recurrentes, desplegar modelos en servidores propios, y personalizarlos profundamente. Se actualizan mucho más rápido : Las empresas chinas publican versiones nuevas semanal o quincenalmente, frente a los ciclos semestrales o anuales de los laboratorios estadounidenses.

: Las empresas chinas publican versiones nuevas semanal o quincenalmente, frente a los ciclos semestrales o anuales de los laboratorios estadounidenses. Las empresas estadounidenses priorizan modelos cerrados: OpenAI, Anthropic, Google y Meta enfocan sus recursos en modelos cada vez más cerrados y orientados a la llamada 'superinteligencia'. China, en cambio, ha hecho del código abierto una estrategia de país.

Los obstáculos de la IA china en EE.UU.

El crecimiento de estos modelos no está exento de polémica. Varias instituciones estadounidenses han lanzado alertas:

Sesgos político-ideológicos : Diversas investigaciones muestran que los modelos chinos tienden a reflejar posturas alineadas con el Partido Comunista Chino y evitan temas polémicos como Taiwán o Tiananmén.

: Diversas investigaciones muestran que los modelos chinos tienden a reflejar posturas alineadas con el Partido Comunista Chino y evitan temas polémicos como Taiwán o Tiananmén. Preocupaciones geopolíticas : Un reciente memorando de la Casa Blanca acusó a Alibaba (creadora de Qwen) de mantener vínculos con el ejército chino, lo que agrava la desconfianza empresarial para adoptar sus modelos en sectores sensibles.

: Un reciente memorando de la Casa Blanca acusó a Alibaba (creadora de Qwen) de mantener vínculos con el ejército chino, lo que agrava la desconfianza empresarial para adoptar sus modelos en sectores sensibles. El contraataque gubernamental estadounidense: El AI Action Plan de la Casa Blanca llama explícitamente a fomentar el open source y open weights "con valores estadounidenses", marcando un giro respecto a políticas previas.

¿Quién controlará el futuro de la IA abierta?

La competencia ya no gira solo sobre quién entrena el modelo más potente, sino sobre quién domina los cimientos del ecosistema abierto: las herramientas de desarrollo, las plataformas de distribución, la comunidad global de programadores...

Estados Unidos lidera los modelos cerrados más avanzados, pero China está configurando el futuro de la IA abierta: el espacio donde se experimenta, innova y prototipa más rápido. La Unión Europea, mientras, ni está ni se la espera.

