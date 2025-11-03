Hay un trabajo que se está disparando en las grandes empresas de IA. Un 1158% desde hace dos años

Las principales compañías de inteligencia artificial están en plena carrera por contratar a un tipo de profesional poco habitual: ingenieros capaces de escribir código y comunicarse directamente con los clientes. Según el Financial Times, compañías como OpenAI, Anthropic y Cohere están ampliando rápidamente sus equipos de forward-deployed engineers (FDE) o ingenieros desplegados con el cliente.

La idea detrás de estos puestos es sencilla: acercar los modelos de IA a las empresas que pagan por los modelos , adaptándolos a sus necesidades reales. Estos ingenieros actúan como nexo entre los gigantes de la IA y los clientes, ayudando a personalizar herramientas y a demostrar su utilidad práctica.

OpenAI quiere llegar a 50 ingenieros en 2025. Anthropic quiere multiplicar por cinco. Los datos de la plataforma de empleo Indeed muestran que las ofertas para este tipo de perfiles se han disparado: las vacantes mensuales crecieron más de un 800% entre enero y septiembre de 2025. Contando desde enero de 2023, según Indeed, se ha disparado un 1158%.

El auge de estos puestos responde a que pese al furor por la IA, muchas empresas que quieren integrarla no saben cómo hacerlo de forma rentable. Y no hay una receta única para todos. "Un banco del Fortune 500 tiene necesidades completamente distintas a las de una startup que construye un producto nativo de IA", explica Cat de Jong, directora de inteligencia artificial aplicada en Anthropic.

El enfoque nació en Palantir. La compañía presume de haber sido la primera en en poner en marcha este modelo hace ya casi 20 años. Uno de sus responsables de IA describe la práctica como "descubrimiento de producto desde dentro": una forma de entender los problemas del cliente directamente sobre el terreno.

Según el Financial Times, en Palantir, los FDE representan aproximadamente la mitad de la plantilla, y el origen está en tratos con el ejército. Los "forward deployed" eran soldados enviados a misiones en el extranjero. La empresa ha desplegado a sus ingenieros en bases de Afganistán e Irak, en fábricas y en refinerías.

Tanto OpenAI como Cohere buscan emular ese modelo. Aidan Gomez, cofundador y consejero delegado de Cohere, explica que integrar ingenieros al inicio del contrato con cada cliente permite establecer relaciones más duraderas. "Nos aseguramos de que consigan exactamente lo que necesitan y reducimos nuestra participación cuando ya funcionan por su cuenta", afirma.

OpenAI, por su parte, asegura que la demanda de estos perfiles ha superado sus expectativas. Uno de los casos más citados es su colaboración con John Deere, fabricante de maquinaria agrícola. Gracias al trabajo conjunto, la empresa desarrolló herramientas más precisas que redujeron el uso de productos químicos entre un 60% y un 70%. No sabemos cuánto más tiempo crecerán, si se quedarán en las empresas o si correrán el mismo destino que los ingenieros de prompts, esa profesión por la que se llegó a pagar 300.000 euros al año.

Imagen | ThisisEngineering en Unsplash y OpenAI

