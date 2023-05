La UE ha multado a Meta con 1.200 millones, una cifra récord. Esto es lo que han hecho con tus datos para recibirla

Meta acaba de ser multada a pagar de 1.200 millones de euros en Europa y tiene la orden de dejar de transferir a Estados Unidos datos recopilados de usuarios de Facebook en Europa. La sanción fue anunciada por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, encargada de esto puesto que la empresa de Mark Zuckerberg está registrada ahí para operar en Europa (como muchas otras empresas porque el pago de impuestos es más bajo que en otros países).

La multa es "potencialmente" (Facebook ya ha dicho que va a recurrir la multa así que el resultado final podría ser otro) una de las más importantes en los cinco años transcurridos desde que la Unión Europea promulgó la histórica ley de protección de datos conocida como Reglamento General de Protección de Datos.

El motivo de la multa: los reguladores dijeron que la empresa no cumplió una decisión de 2020 del más alto tribunal de la UE según la cual los datos enviados de Europa a Estados Unidos no estaban suficientemente protegidos de las agencias de espionaje estadounidenses. La sentencia solo se aplica a Facebook y no a Instagram y WhatsApp, que son servicios también de Meta.

El organismo irlandés de control de la privacidad afirmó que el uso por parte de Meta de un instrumento jurídico conocido como cláusulas contractuales tipo (CCT) para trasladar datos a Estados Unidos "no abordaba los riesgos para los derechos y libertades fundamentales" de los usuarios europeos de Facebook planteados por una sentencia del máximo tribunal de la UE que data de 2020.

Nuevos pactos sobre datos

Cabe decir que la sentencia concede a Meta un periodo de gracia de cinco meses para cumplirla. Pero la apelación de la empresa pondrá en marcha un proceso legal largo. Todo esto mientras que los funcionarios de la Unión Europea y de Estados Unidos están negociando un nuevo pacto de intercambio de datos que proporcionaría nuevas protecciones legales para que Meta siga moviendo información de unos países a otros.

La sentencia supone una multa récord en virtud de la Ley General de Protección de Datos. El mes pasado, Susan Li, directora financiera de Meta, dijo a los inversores que alrededor del 10% de sus ingresos publicitarios mundiales procedían de anuncios presentados a usuarios de Facebook en países de la UE (solo Facebook, luego hay que sumarle los ingresos relacionados con Instagram). En 2022, Meta tuvo unos ingresos de casi 117.000 millones de dólares.

La decisión en Irlanda de hoy muestra cómo las políticas gubernamentales están alterando la forma en que tradicionalmente se han movido los datos. Como resultado de las normas de protección de datos, las leyes de seguridad nacional y otras regulaciones, las empresas se ven cada vez más obligadas a almacenar los datos en el país donde se recogen.

Esto ya fue motivo de gran disputa en varias ocasiones, llevando incluso a Facebook a amenazar con retirarse de Europa. Algo que tuvo que corregir días después públicamente.

Hay que tener en cuenta que los argumentos para las acusaciones a Meta tienen su origen en las políticas estadounidenses que otorgan a las agencias de inteligencia la capacidad de interceptar las comunicaciones procedentes del extranjero, incluida la correspondencia digital. Hoy mismo Meta dijo que estaba siendo injustamente señalada por las prácticas de intercambio de datos y que estas son utilizadas por miles de empresas. Concretamente, argumentan desde Meta que:

"Sin la posibilidad de transferir datos a través de las fronteras, Internet corre el riesgo de fragmentarse en redes nacionales e internacionales".

Precedentes para esta decisión

En 2020, un activista austriaco experto en privacidad, Max Schrems, ganó un pleito para invalidar un pacto entre EE.UU. y la UE, conocido como Escudo de Privacidad o Privacy Sheld, que había permitido a Facebook y otras empresas mover datos entre ambas regiones.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas acabó concluyendo que esto suponía una violación a los derechos fundamentales de los usuarios europeos ya que es conocido que las agencias de seguridad del páis americano pueden acceder a los datos de las empresas.

"A menos que se corrijan las leyes de vigilancia estadounidenses, Meta tendrá que reestructurar fundamentalmente sus sistemas", es lo que ha dicho ahora Schrems. A finales de 2022, UE y EEUU firmaron un nuevo acuerdo en cuanto a nuestros datos.

Imágenes| Christian Lue en Unsplash y Flickr