El CEO de Atlassian anuncia despidos en un vídeo y mantiene a la gente en vilo sin saber quiénes se iban o no a la calle

Hace unos días, un CEO que se encarga de asesorar a otros para despedir a gente y reemplazarla por IA explicaba que en una entrevista a Gizmodo que "la IA no se declara en huelga. No pide un aumento de sueldo. Estas son cuestiones con las que uno no tiene que lidiar como director ejecutivo". Pues el CEO de Atlassian ahora podría usar una excusa similar para sus despidos: la inteligencia artificial no le pediría explicaciones por gastarse millones en un jet privado.

Y es que Mike Cannon-Brookes, líder de Atlassian, una empresa de software, acaba de anunciar el despido de 150 personas adelantando que algunas de ellas serán reemplazadas por IA, concretamente en tareas de atención al cliente.

En marzo, el CEO tuvo que defender su decisión de comprar un Bombardier 7500, un avión cuyo costo se estima en más de 75 millones de dólares y dijo que el avión le permitiría ser un "padre presente". El problema es que él se declara abiertamente activista por el medio ambiente y el transporte en avión es muy contaminante.

Un vídeo pre grabado y PC desactivados

Además, según la información filtrada en medios australianos (la firma es de ese país), ha sido un despido polémico como tantos otros que hemos reportado desde Genbeta.

El anuncio se realizó mediante un video pregrabado del director ejecutivo, Mike Cannon-Brookes, hecho en su oficina en casa. En el anuncio, se indicó que el personal afectado recibirá seis meses de salario, pero han contado los empleados que los PC portátiles fueron desactivados a los pocos minutos del anuncio.

Sin embargo, como no se especificaron los nombres en el video, los trabajadores tuvieron que esperar a recibir correos electrónicos para saber si serían los despedidos o no. Según medios australianos, anuncian este modo de despido como "brutal" por tener a la gente en vilo durante al menos 15 minutos hasta que recibieron el mail, tras ver el vídeo de despido.

Si bien el blog de Atlassian afirma que estas «decisiones difíciles» se tomaron con «sensatez y equilibrio», los críticos señalan el marcado contraste entre el desmesurado gasto ejecutivo y los recortes repentinos de empleos.

La polémica del jet

El multimillonario CEO tuvo que defender la compra de un jet privado y el patrocinio de un equipo de F1 hace unos meses por el contraste con sus discursos por el cambio climático. El cofundador de Atlassian afirma tener un "régimen de emisiones de carbono extremadamente riguroso", pero que al mismo tiempo es un "compromiso difícil" dirigir un negocio global y ser un "padre siempre presente".

Cannon-Brookes admitió tener un "profundo conflicto interno" por la compra del avión, supuestamente un Bombardier 7500, pero afirmó que la tecnología para capturar directamente el CO2 de la atmósfera y el uso de combustible sostenible para aviones lo que cancelaría las emisiones de sus vuelos.

Contó esto en una una publicación de casi 500 palabras en LinkedIn, horas después de que el Australian Financial Review escribiera sobre el nuevo avión del multimillonario. Según él, hay opciones que no sirven en vuelos comerciales pero sí en privados y que "esto significa que mis vuelos tienen una huella de carbono neta negativa". En 2023, Atlassian, la empresa de software que cofundó, publicó una guía titulada "¡No jodas el planeta!" para ayudar a otras empresas a reducir sus emisiones.

Imagen | Foto de Mike van den Bos en Unsplash

En Genbeta | "El trabajo híbrido es solo la ilusión de poder escoger": la ex líder de trabajo en remoto de Meta es muy crítica con la oficina