Un CEO presume de sus despidos cambiando gente por inteligencia artificial: "La IA no hace huelga ni pide un aumento de sueldo"

Elijah Clark es un consultor que asesora a empresas en la implementación de la IA, que ha dado una entrevista con ciertas declaraciones polémicas en cuanto a derechos laborales. Afirma que, de acuerdo a su experiencia es consciente de que los "directores ejecutivos están sumamente entusiasmados con las oportunidades que ofrece la IA" y se jacta de que él mismo ha despedido a muchos empleados "gracias a la inteligencia artificial".

Según sus palabras en una entrevista a Gizmodo, "la IA no se declara en huelga. No pide un aumento de sueldo. Estas son cuestiones con las que uno no tiene que lidiar como director ejecutivo".

Lo que Clark observa es que para los directivos de empresas, estos cambios suponen una búsqueda de eficiencia y rentabilidad. Y en esta búsqueda, según él, el trabajo humano a menudo se considera una carga, un obstáculo a superar.

Las empresas quieren despedir

Clark cuenta de historia de cuando despidió a 27 de los 30 estudiantes que trabajaban en un equipo de capacitación de ventas que dirigía. “Podemos lograr en menos de un día, en menos de una hora, lo que antes tardaban una semana en producir”, explica. “En términos de eficiencia, tenía más sentido prescindir de personal”.

Y Clark ha afirmado que muchos directores ejecutivos le han dichi que en los próximos seis meses o un año empezarán a despedir gente, con el objetivo de ahorrar costes.

Empresas que han despedido y han tenido que volver a contratar

Al mismo tiempo, es necesario aquí recordar que muchas empresas han realizado despidos para sustituir al personal por inteligencia artificial y luego han tenido que recular.

Klarna ha sido noticia varias veces porque, tras despedir a muchos empleados para poner una herramienta de inteligencia artificial en su lugar, luego tuvo que recular anunciando que vuelve a contratar a personas porque la IA no hacía una buena labor.

Su CEO explicaba en redes sociales que "¡Acabamos de tener una revelación: en un mundo de IA, nada será tan valioso como los humanos!".

De todos modos, cabe decir que su situación no es algo aislado y es que un estudio realizado por IBM demuestra que muchas son las empresas que han decidido adoptar soluciones de inteligencia artificial, para ver que la IA no cumple con lo que la compañía realmente necesitaba.

Otra historia interesante es la de Air Canada: empleó un chatbot que se inventó una política de reembolso cuando chateaba con un cliente. La empresa se vio obligada a dar 880 dólares al cliente el pasado año a pesar de argumentar que no era responsable de las acciones del bot.

Imagen | Foto de Katie Rodriguez en Unsplash

En Genbeta | Bill Gates asegura que la profesión más amenaza por la IA puede estar tranquila. Cree que se seguirán necesitando humanos