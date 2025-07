Microsoft publica una lista de las profesiones que más riesgo corren de ser sustituidas por la IA. Y las que menos

Mientras que muchos expertos en IA están convencidos de que no va a quitar el trabajo, solo ayudará a la productividad y creará profesiones diferentes, los desarrolladores de estas herramientas siguen insistiendo en que hay empleos que peligran enormemente. Microsoft ha creado un nuevo listado con las 40 profesiones que más peligran y también con las 40 que más difícilmente podrá sustituir la inteligencia artificial.

Y para Microsoft, las profesiones relacionadas con el idioma y la escritura son las que más peligran. No hay que olvidar que las empresas de IA se están empelando en recopilar cuanta más información mejor en temas literarios e incluso Anthropic llegó a contratar a alguien para que recopilase "todos los libros del mundo" para entrenar su IA.

Hace unos días, sin embargo, Alexandra Ebert directora de inteligencia artificial y democratización de datos en Mostly AI recordaba que la IA no inventa, sino que se recicla porque es software "entrenado con las ideas de otras personas, imita patrones".

La investigadora de Microsoft, Kiran Tomlinson, describió el estudio así: "Nuestro estudio explora qué categorías laborales pueden utilizar chatbots de IA de forma productiva". Y añade que esta investigación "muestra que la IA facilita muchas tareas, en particular las que implican investigación, redacción y comunicación, pero no indica que pueda desempeñar plenamente ninguna ocupación en particular".

Listado de las profesiones que más riesgo corren

Algunas de las profesiones seleccionadas entre las que más puede ser reemplazadas por chatbots y por IA son las siguientes:

Intérpretes y traductores

Historiadores

Auxiliares de pasajeros

Representantes de ventas de servicios

Escritores y autores

Representantes de atención al cliente

Programadores de Herramientas de control decimal numérico

Operadores telefónicos

Agentes de venta de billetes y agentes de viajes

Locutores de radio

Agentes de corretaje

Administración de fincas y viviendas

Educadores

Teleoperadores

Conserjes

Politólogos

Analistas de noticias, reporteros y periodistas

Matemáticos

Redactores técnicos

Correctores y correctores de estilo

Anfitriones y azafatas

Editores

Profesores de negocios de educación superior

Profesionales en relaciones públicas

Encargados de la demostración de productos y promotores

Agentes de ventas publicitarias

Empleados de cuentas

Auxiliares de estadística

Empleados de mostrador

Científicos de datos

Asesores Financieros Personales

Archivistas

Profesores de Economía de Educación Superior

Desarrolladores Web

Lista de empleos que no podrán ser sustituidos por la IA

Hay una lista de profesiones que muy difícilmente pueden ser sustituidas por herramientas de inteligencia artificial. Entre otras, tenemos las siguientes:

Operadores de dragas

Operadores de puentes y esclusas

Operadores de plantas y sistemas de tratamiento de agua

Moldeadores y fabricantes de núcleos de fundición

Operadores de equipos de tendido y mantenimiento de vías férreas

Operadores de lanchas motoras

Operadores de equipos de tala

Operadores de equipos de pavimentación, revestimiento y apisonado

Empleados de limpieza y mantenimiento

Peones de obra, petróleo y gas

Techadores

Operador de compresor de gas y estación de bombeo de gas

Constructores de neumáticos

Auxiliares de cirugía

Masajistas

Técnicos médicos oftalmológicos

Operadores de camiones y tractores industriales

Albañiles

Lavavajillas

Preparadores de equipo médico

Trabajadores de mantenimiento de carreteras

Ayudantes de producción

Protésicos

Reparadores y cambiadores de neumáticos

Ingenieros Navales

Auxiliares de enfermería

