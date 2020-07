Qué es Google One, cuánto cuesta y cómo sacarle partido

Google One es básicamente la versión de pago de Google Drive. Es el almacenamiento en la nube de Google para aquellos que necesitan más de los 15 GB gratis que sigue ofreciendo la empresa para todos los usuarios de Drive.

Cuando en mayo de 2018 Google decidió renovar por completo sus planes de almacenamiento con unos más baratos y para toda la familia, al mismo tiempo decidieron renovar la marca y convertirla en Google One. Si quieres saber todo sobre sus precios, y como sacarle provecho para compartir con tus familiares, sigue leyendo.

Cuánto cuesta Google One y cómo contratarlo

Técnicamente Google One tiene un plan gratuito, es decir, los 15 GB de almacenamiento que te da Drive y que se comparten también para usar Gmail, las aplicaciones de Google Drive como Google Docs, y el mismo Google Fotos.

Ahora, Google One como servicio de pago añade más espacio con diferentes tarifas que van desde tan poco como 1,99 euros al mes, hasta tanto como 299,99 euros al mes dependiendo de la cantidad de espacio que contrates, a todas las tarifas les puedes sumar los 15 GB extra que te dan gratis:

100 GB cuestan 1,99 euros al mes

200 GB cuestan 2,99 euros al mes

2 TB cuestan 9,99 euros al mes

10 TB cuestan 99,99 euros al mes

20 TB cuestan 199,99 euros al mes

30 TB cuestan 299,99 euros al mes

Si contratas el plan de 1,99 euros al mes, obtendrás 115 GB de almacenamiento. Los 100 gigas por los que pagas más los 15 que ya te daba Google Drive gratis

Para contratar el servicio solo tienes que entrar en one.google.com, iniciar sesión con tu cuenta de Google o crear una nueva, elegir tu plan de almacenamiento y añadir un método de pago (o usar directamente Google Play si ya lo tienes configurado).

También puedes hacerlo directamente desde Google Drive, ahí en la barra lateral izquierda verás una opción para comprar más espacio:

Añadir más espacio a tu Google Drive

Ten en cuenta que siempre tienes la opción de elegir un plan de cobro anual y ahorrar un poco en el proceso. Por ejemplo, si decides pagar el plan de 100 GB de forma anual, te costará 19,99 euros al año, es decir, 16% menos que si pagaras los 1,99 al mes. El de 200 GB cuesta 29,99 al año, el de 2 TB cuesta 99,99 al año. Básicamente, te ahorras dos meses de pago en los planes anuales.

Cómo compartir Google One con mis familiares

Google One te permite invitar hasta a 5 miembros de tu familia, es decir, puedes compartir el espacio de tu plan con otras cinco personas. Cada quien tiene su propia nube con sus archivos (estos no se mezclan) pero la cantidad de almacenamiento es compartida.

Si tienes un plan de 200 GB no quiere decir que cada persona tiene sus propios 200 GB sino que el almacenamiento se comparte. Ahora, no todos los archivos se almacenan en el mismo lugar, cada usuario tiene su propio espacio personal de Drive. Si quieren compartir archivos pueden hacerlo como lo harían siempre, con o sin plan.

Para compartir tu almacenamiento de Google One con uno o más miembros de tu familia tienes que usar el servicio Familias de Google, este te permite no solo compartir cosas como tu suscripción a Google One, sino otros servicios de Google como la colección familiar de Google Play, el calendario, o las notas de Google Keep.

Si aún no tienes un grupo familiar deberás usar la opción Crear familia y a partir de ahí podrás empezar a invitar miembros escribiendo sus direcciones de Gmail, estos deberán aceptar las invitaciones antes de ser añadidos.

Una vez que hayas creado tu familia de Google, puedes pasar a compartir Google One con ella. Para hacer esto solo tienes que entrar nuevamente a Google One, hacer click en la sección "Almacenamiento" y luego en "Compartir" justo en la tarjeta que dice "Compartir Google One con Familiares".

Desde ahí puedes continuar gestionando más miembros de tu familia, verificar el espacio de almacenamiento que has consumido y ver un desglose de cuánto espacio estás usando en cada otro servicio de Google como Fotos, Gmail y Drive.