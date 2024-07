Esta app de Google contra brechas de datos era de pago y ahora es totalmente gratis: conoce si tus datos están en la dark web

Google cuenta con una herramienta de monitorización de información de la dark web que anteriormente solamente estaba disponible para los suscriptores al plan de Google One. Esta herramienta permite ofrecer información al usuario acerca de si sus datos se han filtrado en la dark web. Ahora, la compañía acaba de hacer disponible esta herramienta para todos los usuarios de Google de forma completamente gratis.

La herramienta es especialmente útil para conocer si parte de tu información sensible se ha filtrado en la dark web por medio de alguna brecha de seguridad, algo que lamentablemente es más frecuente de lo que parece. Ahora esta herramienta se integrará como parte de las funciones de la sección ‘Resultados sobre ti’ de la app de Google a partir de las próximas semanas.

Una herramienta para saber si tu información se ha filtrado en la dark web

Tal y como se advierte en una notificación para los usuarios que ha descubierto el medio 9to5Google, la característica ha dejado de formar parte de las funciones de Google One. De esta manera, la función se convertirá en una herramienta gratis para todos los usuarios de Google, algo muy distinto a lo que ocurrió con la herramienta de VPN que la firma ofrecía a los suscriptores de Google One.

Esta herramienta permite indicar al usuario si su información personal, incluyendo nombres, fechas de nacimiento, números de teléfono, direcciones de correo e información bancaria ha sido filtrada en la dark web. La herramienta se añadirá a la sección en la app de Google en la que puedes solicitar la eliminación de tu información de los resultados de búsqueda.

La decisión llega un mes después de la retirada de la herramienta de VPN para los usuarios suscritos al plan de Google One. En España, esta opción no se encontraba disponible en dichos planes, ya que se centraban únicamente en ofrecer almacenamiento en la nube. No obstante, Google One ofrece hasta la versión avanzada de Gemini en servicios como Drive, Gmail, Documentos y demás en el plan más completo.

El hecho de que los ciberataques sean cada vez más comunes, ha hecho que los usuarios se responsabilicen aún más de la información que comparten en la red. Por ello mismo, ya no basta solamente en confiar que el servicio en línea que utilicemos disponga de medidas de seguridad efectivas, sino que también debemos poner de nuestra parte si no queremos llevarnos un buen susto.

Para ello, mecanismos básicos como el uso de autenticación de doble factor, utilizar un gestor de contraseñas, hacer uso de servicios de VPN, estar alerta ante el phishing y otras medidas de seguridad básicas, pueden ayudarnos a tener una presencia segura en la red. Ahora, el servicio de Google pronto se podrá utilizar gratis, por lo que es una herramienta más que podemos aprovechar para garantizar nuestra seguridad y privacidad en la red.

Imagen de portada | Fondo de Towfiqu barbhuiya y montaje propio

En Genbeta | Qué fue de Picasa: historia del popular organizador de imágenes abandonado en favor de Google Fotos