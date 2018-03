Qué es la Deep Web y en qué se diferencia de la Dark Web

Suele representarse a Internet como un iceberg, y la grandísima mayoría de nosotros nos movemos por la superficie del mismo. Debajo todo es profundo y oscuro, y es normal que no se sepa exactamente qué son las capas que hay debajo: la Deep Web y la Dark Web.

Muchos usuarios relacionan estas áreas de Internet con actividades criminales: venta de drogas, pornografía de todo tipo, contratar asesinos, y un largo etcétera. Es cierto que podremos toparnos con este tipo de contenido, pero hay mucho más. Antes debemos saber las diferencias y cómo podemos acceder a estas zona "oculta".

Qué es la Deep Web

Si estás leyendo este artículo, significa que estás explorando la superficie de Internet (Clearnet). Las páginas e información a la que accedes utilizando un buscador como Google, Yahoo, Bing, etc. siempre se encuentran en esta zona "visible".

Eso significa que la gran mayoría de los usuarios (se estima que el 90%) sólo navegan por la Clearnet. Curiosamente, esta capa de Internet sólo ocupa entre el 4 y el 10% del total de la red. Llega el momento de ir un poco más profundo para conocer más detalles.

La capa de Internet que vemos sólo representa entre el 4 y el 10% del total.

La Deep Web conforma ese contenido que al que no puedes acceder fácilmente desde buscadores. Hay que dejar claro que, aunque tenga fama de ello, no hay que asociar a la Deep Web directamente con drogas o armas. Deep Web no es sinónimo de actividad ilegal.

Los datos de la Deep Web son accesibles de forma pública, aunque hará falta un acceso especial para poder llegar a ellos. Aquí podemos encontrar bases de datos de compañías (hospitales, Seguridad Social...), foros privados, carpetas en Dropbox, Drive, etc.

Dark Web vs Deep Web

Es habitual confundir la Deep Web y Dark Web, aunque son dos capas muy diferentes. Si la Deep Web representa el 90% de Internet, la Dark Web ocuparía sólo el 0,1% del total, siendo un contenido que se ha ocultado de manera intencionada. Se utilizan dominios propios (por ejemplo .onion o .i2p) y sólo se puede acceder mediante programas como Tor.

Aquí sí que se cumple la imagen de una zona de Internet en la que poder encontrar las actividades ilegales descritas anteriormente. Obviamente, este tipo de contenidos tampoco son indexados por los buscadores. Como vemos, la Dark Web forma parte de la Deep Web, pero son dos cosas totalmente diferentes.

La Dark Web sólo representa el 0.1% del total de Internet.

La Dark Web está conformada por el contenido que podemos encontrar en diferentes Darknets (redes a las cuales sólo podemos acceder con un programa específico). TOR es la herramienta más utilizada y conocida aunque, como veremos, existen otras opciones.

No todo es crimen y drogas en la Dark Web, y existen muchas páginas interesantes y constructivas en esta capa de la red. Si todavía sigues interesado, a continuación vamos a explicar cómo poder acceder a esta zona oculta de intenet.

Cómo acceder a la Dark Web

Lo primero que deberemos hacer es ir directamente a la página web de TOR y descargar la versión compatible con nuestro sistema operativo e idioma. Uno de los puntos positivos de este navegador es que puedes colocarlo directamente en USB, navegando de manera privada dónde y cuándo quieras.

Existen otros navegadores para acceder a la Darknet (Freenet, Tor, GNUnet, I2P, OneSwarm, RetroShare, etc.) pero TOR es la opción más conocida a la hora de navegar por la Dark Web.

Por defecto, al abrir TOR podrás acceder directamente a DuckDuckGO, buscador en el que podremos encontrar páginas .onion. Antes de nada, debemos acceder a la Dark Web cargados de paciencia, ya que las páginas suelen cargar muy lentas.

The Hidden Wiki puede ser un buen punto de partida, con una gran cantidad de páginas .onion enlazadas y sus descripciones. Desde aquí podremos acabar navegando en páginas bastante sorprendentes, para bien o para mal.

Antes de adentrarnos en la Dark Web, lo mejor será informarse bien. Si no sabemos realmente lo que estamos haciendo, lo mejor será quedarse en la zona de Internet que conocemos y evitar posibles sustos.

