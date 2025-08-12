Desde que la IA está arrasando puestos de desarrolladores junior, los bootcamps ya no son lo que eran: un análisis a la situación

A menudo vemos alertas de cómo la inteligencia artificial puede acabar con empleos de diversos sectores (aunque otros expertos digan que no creen que vaya a suceder). Uno de los trabajos en riesgo es el de desarrolladores, sobre todo los que están iniciando en el sector, un sector que por ahora daba empleo casi asegurado y con buenos ingresos, también en España.

Con esto, un reportaje de Reuters alerta de que también los bootcamps, lugares donde aprender importantes conocimientos de programación, también están en peligro por la IA. Al mismo tiempo, desde Genbeta hemos hablado con una experta en este sector en España para conocer a fondo qué tan grave, o no, es la situación y qué alternativas existen.

Julieta Zalduendo, de My Tech Plan, experta en contenido, eventos y formación en innovación y tecnología y creadora del Gen AI Summit EU, adelanta que: "Es un tema complejo y complicado porque tiene su parte cierta", pero la buena noticia es que no del todo y tiene más aristas que vamos a ver, sobre el mercado español.

Un vistazo a… La carrera de programador en 2017 y en el futuro (con Javier Santana)

Podría ser el fin de los bootcamps

Por un lado, desde Reuters recogen el caso de un hombre, un aspirante a ingeniero de software estadounidense que, tras comenzar su búsqueda de empleo hace casi un año y solicitar más de 600 puestos de ingeniería de software... y solo recibir seis respuestas, pero ninguna con una oferta, se siente defraudado.

El hombre de 29 años pagó casi 20.000 dólares en 2023 por un bootcamp intensivo de programación a tiempo parcial que creía que le prepararía para conseguir un trabajo en ingeniería de software. Y lo ve como que le vendieron "una ilusión falsa de un gran mercado laboral". Hay que decir que es en Estados Unidos donde, aunque hay un gran mercado de tecnológicas, los despidos del sector están siendo masivos.

Este hombre, que vive en California, cree que sin un título universitario, sus posibilidades de encontrar un buen empleo son bajas. Lo que sí está haciendo es ampliar su currículum contribuyendo a proyectos de software de código abierto. Al mismo tiempo, afirma Reuters que "los bootcamps de programación ya estaban en declive, pero la IA ha sido el clavo en el ataúd".

Los bootcamps de programación han sido un pilar de Silicon Valley durante más de una década, ofreciendo una importante fuente para que candidatos no tradicionales consigan trabajos de ingeniería con salarios altísimos, sin tener que pasar por la universidad (además, voces conocidas como Mark Zuckerberg han hablado con poca positividad de esta institución educativa).

Sin embargo, los operadores, estudiantes e inversores de bootcamps de programación están sintiendo que esta vía está desapareciendo rápidamente, en gran parte gracias a la IA.

Observaciones desde España

Julieta Zalduendo sabe que es un tema complicado. Ella que ha creado el Gen AI Summit EU y que también ha trabajado durante años en el sector de los bootcamps tiene una visión amplia del tema y de la situación en España.

Por un lado, recuerda que "siempre será necesaria la formación y más que nada en un ecosistema dinámico e innovador como el tecnológico". La formación requiere agilidad y es algo dinámico. De modo que "ese fue precisamente el problema que vinieron a resolver los bootcamps en su momento: formar personas preparadas para enfrentar los desafíos del sector y que completarían su formación dentro de la propia empresa", sin necesidad de estar muchos años formativos antes de integrar el sector del software, en constante cambio.

Ahora bien, en el contexto de la IA, lo que sí sucede es que la irrupción de la IA no es que haya eliminado la necesidad de talento, pero sí ha redefinido qué habilidades aportan más valor, explica.

Para que haya senior, primero se necesitan juniors

Zalduendo corrobora algo que muchos estudios afirman y que es que muchas tareas que antes realizaban perfiles junior se automatizan, y eso obligará a replantear la propuesta de valor de los bootcamps, pero también interpela profundamente a los individuos en búsqueda activa de empleo. La experta es bien conocedora de la situación que existe al respecto, sin degradar la formación:

"El mundo corporativo ya no necesita tantos programadores juniors, pero sí necesita profesionales con soft skills de adaptabilidad, creatividad y resiliencia, capaces de dirigir la IA, criterio para darle el contexto correcto y detectar alucinaciones y convertir su output en soluciones funcionales".

Zalduendo se muestra realista pero da recursos. Ella apoya a la gente que dice que para ciertos sectores como el software no hacen falta años de universidad. Ha defendido muchos años los bootcamps, como un tipo de educación, más rapida y adaptada a nuestros tiempos, donde el "learning by doing" es la clave... pero también considera que hay que tener en cuenta que las tasas de empleabilidad no tienen porque ser tan altas como las que vende el sector.

Recuerda que "sin juniors no hay seniors" y que las empresas deben apostar por cultivar el futuro. "En contraposición a las corporaciones que pueden que hayan bajado su contratación en entry level, el paradigma de la contratación de las Startups/PyMEs ha cambiado: antes, para escalar, necesitaban un equipo de 100% seniors; hoy, pueden contratar juniors y darles acceso a IA que trabaje y supervise las tareas. Esto abre nuevas posibilidades, pero también exige que ese junior entienda el negocio, la lógica detrás del producto y cómo orquestar tecnología y personas", explica Zalduendo.

Imagen | Foto de Desola Lanre-Ologun en Unsplash

En Genbeta | Tras dos años y un millón de personas analizadas, un estudio confirma que el teletrabajo mejora la productividad y el bienestar



