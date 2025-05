Mark Zuckerberg carga contra las universidades: "No creo que preparen a la gente para los empleos de hoy"

Varias son las veces que Mark Zuckerberg ha hablado de que no considera que la universidad sea la puerta más efectiva para ser un gran profesional. El líder de Meta explicó en una entrevista con Bloomberg hace unos meses que no cree que la política de contratación de Meta deba basarse en contratar a aquellos con más cualificación y conocimiento en su CV, sino en tener en cuenta otras habilidades para las que no existe una titulación académica.

Ahora, ha vuelto a hablar de este tema y arremetiendo también contra el alto costo de la universidad de Estados Unidos, lo que genera una enorme deuda en las familias. A pesar de haber abandonado Harvard, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, sí que valora la universidad por las experiencias de vida y las relaciones que ofrece, más que por su papel en la preparación profesional.

Pero también ha expresado su preocupación por el sistema universitario actual, ya que es costoso, endeuda a muchos estudiantes y no los prepara adecuadamente para el mercado laboral actual, como declaró en un podcast con Theo Von.

Hace unos días recogíamos los datos de un informe que mostraban que muchísimas personas de Estados Unidos creen que han perdido el dinero en sus estudios superiores. Hay que tener en cuenta que estudiar en el país americano es costoso. Concretamente, Indeed, un portal al estilo de Infojobs ampliamente usado en Estados Unidos, hizo una encuesta a personas de la generación Z para concluir que el 51% de ellas considera que su título universitario es una pérdida de dinero.

Qué alega Zuckerberg respecto a la universidad de su país

Ahora, en un podcast, el fundador de Meta defiende la universidad como una oportunidad para adquirir experiencia vital, pero no como una perspectiva profesional, según explicó en "This Past Weekend" con Theo Von, Zuckerberg.

Para él fueron muy importantes las relaciones que forjó mientras estudiaba en Harvard, incluyendo que es el lugar donde conoció a su esposa, Priscilla Chan, y el impacto positivo que esto tuvo en su vida en general. Para él hay un debate en que si la universidad forma profesionales o forma a personas en años clave de su vida antes de salir al mundo adulto.

De todos modos, considera que la universidad ya no es necesaria para conseguir un puesto en el mercado laboral actual: "No estoy seguro de que la universidad esté preparando a la gente para los trabajos que necesitan hoy. Creo que hay un gran problema con eso, y todos los problemas que hay con la deuda estudiantil son... realmente graves". Recuerda que en su país la gente se gradúa endeudada, normalmente.

Los profesionales arrancan su carrera con una gran deuda

Como se puede escuchar en el minuto 28 de la conversación en YouTube, su interlocutor le responde a este respecto: "el hecho de que la universidad sea tan cara para tanta gente, y luego, al graduarte, estás endeudado. Bueno, ni siquiera te garantizan un trabajo. Pensarías que con cierta tarifa, tendrías garantizado algún tipo de empleo para principiantes", criticó el entrevistador del sistema educativo en Estados Unidos. Zuckerberg le dio activamente la razón al respecto.

El magnate cree que aún hay cierto tabú sobre hablar mal de la universidad aunque cree que "la gente probablemente esté adoptando esa opinión un poco más ahora que hace unos 10 años".

Zuckerberg ve un grave problema que la universidad no te prepare para los empleos que necesitas y que fuercen a la gente a empezar su carrera profesional con una gran crisis financiera. A este respecto, de acuerdo con el estudio de Indeed que compartimos hace unos días, las cuotas de matriculación en todas las universidades de Estados Unidos han aumentado entre un 32% y un 45% en los últimos años.

Eso deja a las personas endeudadas durante una gran parte de su carrera laboral. De hecho, en el país americano, profesiones como electricistas, fontaneros y mecánicos, están experimentando un auge entre la gente de entre 18 y 25 años, según datos de una investigación.

Ya hace un tiempo que Zuckerberg enfatizó en la necesidad de dominar una habilidad, algo que ve como más importante que tener un título en negocios o economía, y considera que la tenacidad se puede aplicar en varias áreas comerciales.

Zuckerberg y Chan dejan de patrocinar estudios a gente de bajos ingresos

El multimillonario ha criticado el sistema educativo unos días después de anunciar que paraliza su programa que ayuda a familias de bajos ingresos a dar formación a sus hijos e hijas. Concretamente, la propia fundación explicó en un comunicado oficial que (palabras literales de su comunicado en español):

"The Primary School se fundó en 2016 bajo el principio de que criar a un niño es un trabajo en equipo. Con demasiada frecuencia los sistemas de atención de nuestro país están fragmentados y no abordan adecuadamente las diversas necesidades de los niños. El modelo de The Primary School propone romper con estos silos al convocar a trabajar juntos a los adultos en la vida de un niño (incluidos padres, educadores y proveedores de atención médica) desde una edad temprana".

La escuela The Primary School era financiada por la Iniciativa Chan Zuckerberg (CZI). No se especificó el motivo del cierre, solo explican que CZI retiraba su apoyo. Muchos padres y personas relacionadas con la escuela expresaron su descontento con la decisión y destacaron lo poco que costaba mantenerla en comparación con la fortuna de Zuckerberg, como se puede ver en declaraciones en medios locales del área de San Francisco. El cierre de producirá cuando acabe el curso escolar 2025/26.

La escuela calificó el cierre como una "decisión muy difícil", pero ofreció pocas explicaciones en su mensaje dirigido a los cientos de familias a las que atiende en sus dos campus.

Mientras que Meta ha dado la espalda a las políticas de igualdad, equidad e inclusión interna, también la mencionada iniciativa de la pareja está cambiando el enfoque a sus proyectos. Muchas grandes tecnológica están reestructurando su enfoque en la era del presidente Donald Trump, según recuerda CNN. En el año 2015, cuando se anunció esta iniciativa afirmaba estar comprometido con la inversión en proyectos educativos y en iniciativas de reforma migratoria y de incidencia política y social. Ahora ha cambiado el enfoque desde febrero.

"Al centrarnos en la ciencia, reducimos nuestra financiación para la incidencia social. Esto incluye nuestro trabajo previo en la reforma migratoria, así como la concesión de subvenciones para la equidad racial", afirmaba el comunicado emitido hace unos meses. Cuando haba de ciencia dice enfocarse en "las fronteras de la biología y la IA".

Imagen | Mark Zuckerberg en el podcast de Theo Von dando su opinión sobre el sistema universitario

