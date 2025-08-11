"Esa basura de código hace del mundo un lugar peor". Así descarta el creador de Linux parches enviados al kernel

Se espera que la versión 6.17 del kernel Linux se lance en menos de un mes, lo cual significa que ya se ha cerrado el margen temporal que los desarrolladores tienen para solicitar la incorporación de su código (o, en jerga técnica, hacer un 'pull request') a la nueva versión del kernel.

Pero uno de ellos, que decidió enviar su aportación al filo del fin de plazo, acaba de obtener cierta fama en el mundillo de Linux tras sufrir un 'rapapolvo' en abierto de parte del mismísimo padre de Linux.

Palmer Dabbelt, ingeniero del equipo de Android de Google, había contribuido con un código específico para la arquitectura RISC-V que no sólo fue remitido en el último momento, sino que también incluía modificaciones en cabeceras genéricas del kernel que Linus Torvalds consideró contraproducentes.

El resultado fue una respuesta tajante —en su característico estilo, vamos— en el que se negaba a integrar el código en esa versión.

Recordemos que justo un mes antes, Torvalds había protagonizado otra polémica al optar por suprimir de un plumazo 10 años de trabajo del kernel relativos a un componente (el sistema de archivos Bcachefs).

En ese caso, la gota que colmó el vaso (porque el tema venía de antes) fue otro incumplimiento de calendario: lanzar un 'pull request' con nuevas funcionalidades en una fase de desarrollo en la que sólo se debían aportar soluciones a problemas de funcionamiento.

Qué ocurrió

El código en cuestión se envió el pasado viernes, prácticamente al cierre de la ventana de integración, que culminó ayer, domingo, con el lanzamiento de la primera release candidate de Linux 6.17. Torvalds lo rechazó enarbolando dos razones:

Como ya decíamos, porque la solicitud llegaba tarde...

"Y enviar una gran 'pull request' el día anterior al cierre de la ventana con la esperanza de que esté demasiado ocupado para preocuparme no es una estrategia con futuro".

El problema se agrava porque además, días antes de la polémica, Torvalds ya había avisado a varios mantenedores que, debido a un viaje inminente, agradecería recibir las peticiones incluso antes de lo habitual.

Y porque el parche incorporaba "cambios basura" en cabeceras que no eran exclusivas de RISC-V

"Esto añade varias basuras que no son RISC-V específicas para los archivos de cabecera genéricos. Y por "basura" lo digo en serio. Esto es algo que nadie debería enviar nunca, sin importar lo tarde que llegues a la ventana de fusión. [...]

Es basura inútil que hace incomprensible [el código] a cualquier usuario. [...] Uno desearía que no hubiese basura dentro de las partes de RISC-V, pero eso es elección tuya. Sin embargo, no voy a dejar que las cabeceras genéricas se contaminen por locuras".

Y es que, en Linux, los cambios relativos a una arquitectura deben limitarse, salvo casos muy justificados, al árbol de código de esa arquitectura. De modo que "contaminar" cabeceras comunes hubiera afectado a todo el ecosistema.

Más allá de eso, citando detalles concretos del código, Torvalds llegó a afirmar que "hace del mundo un lugar peor en el que vivir" porque dificultaba entender el orden de los argumentos.

Así que... 'pull request' descartado, y recadito para la próxima:

"Estás avisado. No más 'pull requests' tardías, y no más basura fuera del árbol RISC-V. [...] Así que puedes intentarlo de nuevo en 6.18. En la ventana de la fusión. Y sin la basura".

Dabbelt, por su parte, optó por responder de forma conciliadora: "Dejaré de llegar tarde, y espero que eso ayude con los problemas de calidad". También dio a entender que estaba dispuesto a ajustar el alcance del código para evitar tocar cabeceras genéricas innecesariamente.

