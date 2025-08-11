Hay jefes que, en verano, usan el teletrabajo como excusa para que sus empleados trabajen más: cambian el viernes libre por el remoto

Ya hemos visto estudios que muestran cómo las empresas que quieren probar nuevas formas de trabajo y no acaban de atreverse con la jornada laboral de cuatro días tienen la posibilidad de implementar horarios más flexibles y relajados en verano. No es nada nuevo, sino algo que lleva mucho tiempo inventado: permitir a la gente salir antes de la oficina los viernes durante los meses de verano que, en general, son más calmados.

Hay expertos que animan a hacer los "viernes de verano" permanentes. Ya es común que en los meses de verano muchas empresas tengan unos horarios diferentes al resto del año (jornadas continuas, viernes libres por la tarde...). Y esto podría servir como un impulso a estas jornadas laborales alternativas, pero dejándolas para todo el año.

Pues la cara 'b' de la moneda en esta flexibilidad laboral que las empresas promulgan para atraer talento o retenerlo, es que muchas pueden estar usando estos días para dar una flexibilidad diferente: permitiendo trabajar desde casa ese día en vez de eliminando horas.

Podría ser una "reliquia del pasado"

Según un análisis compartido por Fortune, ese beneficio del verano, que puede variar desde unas pocas horas libres hasta un día entero, se está convirtiendo en una reliquia del pasado.

Las cifras así lo demuestran: en 2019, alrededor del 55% de los trabajadores de Estados Unidos encuestados dijeron que se tomaban los viernes de verano, según un informe de Gartner. Pero en 2023, solo el 11% de los empleados dijeron que sus lugares de trabajo ofrecían el beneficio.

Los viernes de verano han estado amenazados durante años debido al énfasis en la productividad de los trabajadores y la presión corporativa para obtener mayores ganancias.

Dado que la mayoría de los empleados ya trabajan desde casa al final de la semana, las empresas no están interesadas en fomentar una mentalidad de "salir de la oficina temprano". Mae Mendoza, gerente senior de Robert Walters, una empresa de contratación considera que "la creciente prevalencia del trabajo híbrido y la flexibilidad de los acuerdos de trabajo desde casa han llevado a algunas empresas a eliminar o reducir los viernes de verano".

Todo bajo el razonamiento de que ya están dando mucha flexibilidad a los empleados. Aunque las empresas se han empeñado en volver a las oficinas, lo que es cierto es que gran parte de las empresas se han decantado por el trabajo híbrido, con diferentes fórmulas. De acuerdo con Gallup, una empresa que analiza entornos de trabajo, es común que en gran parte de oficinas, los viernes no vaya la gente.

Directivos que piensan que en casa no se trabaja

Si juntamos eso con el hecho de que muchos son los directivos que están convencidos de que la gente trabaja menos desde casa (y muchos no tienen problemas en decirlo abiertamente, a veces con declaraciones muy polémicas), es probable que esa mentalidad haya influido en la decisión de las empresas de no permitir ni siquiera un poco de tiempo libre adicional.

“Los empleadores todavía piensan: ‘Con el trabajo híbrido, la gente tiene más flexibilidad. Entonces, ¿por qué necesitamos tener viernes de verano? ’ Y los empleados piensan: ‘Estoy disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y me gustaría poder salir oficialmente antes’”, es lo que ha explicado Laurie Chamberlin, directora de soluciones de contratación de LHH North America, un proveedor de recursos humanos.

En Europa también está pasando. Como ejemplo: la unidad británica de la consultora PwC experimentó con viernes de verano flexibles en 2021 y, aunque tres cuartas partes de sus empleados dijeron que el beneficio mejoraba su bienestar, la empresa ha ido reduciendo gradualmente la oferta. Lo que comenzó como medio día libre durante 12 viernes en verano se redujo a ocho en 2023, y ahora los empleados del Reino Unido solo pueden tomar seis viernes de verano este año.

Además de esto, el hecho de tener acceso a los dispositivos del trabajo nos lleva a una menor desconexión. El 45% de los empleados en España sigue trabajando cuando finaliza su jornada laboral, y el 60% revisa su correo profesional durante su tiempo personal.

Una versión anterior del artículo se publicó en 2024.

Imagen | Foto de Scott Webb en Unsplash

En Genbeta | Muchas empresas afirman que el teletrabajo resta productividad, pero lo mantienen porque ahorra costes. Sobre todo de personal