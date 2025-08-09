HOY SE HABLA DE

"Vente a vivir a un pueblo": ante ciudades cada vez más caras muchos españoles buscan alternativas y esta web ayuda con todo

Esta iniciativa ayuda a gente a encontrar trabajo en pueblos españoles en diversos sectores y también casas de alquiler o en venta

Karsten Wurth Ubgypmbmyp8 Unsplash
barbara-becares

Bárbara Bécares

Editor
Hay vida más allá de las ciudades. No siempre mucha, ya que la España vaciada se traduce en muchos pueblos con escasez de recursos como ofertas de empleo, actividades de ocio o lugares donde estudiar... pero la hay.

Ayer veíamos un estudio que mostraba que los madrileños no están satisfechos con la calidad de vida que les ofrece la capital y muchos otros informes muestran unos precios altísimos de la vivienda en las grandes ciudades de España.

En Genbeta hemos recogido testimonios de personas de este país y también de México contando cómo gracias al teletrabajo pudieron mudarse a vivir a pueblos y contando sus experiencias.

Hoy vamos a conocer la iniciativa "Vente a vivir a un pueblo", compuesta por más de 200 municipios de toda España donde dan visibilidad a su pueblo y también muestran las ofertas laborales que necesitan empleados. A primera vista, en el mapa, vemos que muchos están en Galicia, Andalucía y Castilla.

Cómo funciona la iniciativa

Como explican los impulsores: "Vente a Vivir a un pueblo es la plataforma que ayuda a los urbanitas a elegir  a qué pueblo merece la pena ir a vivir, cómo y por qué".

Captura De Pantalla 2025 08 09 093102

Mediante vídeo fichas se responde a  las grandes dudas que alguien pueda tener a la hora de cambiar la ciudad  por un pueblo: Conectividad, transportes, vivienda, educación, sanidad,  trabajo, ayudas, etc… "y demostrar que es algo mucho más fácil, sencillo  y beneficioso de lo que se podría imaginar".

Además de dar información detallada sobre cada pueblo, hay una lista de vacantes de empleo para mostrar qué opciones laborales hay en cada destino.

Captura De Pantalla 2025 08 09 094113

Es una herramienta muy útil. Señalas el sector donde quieres encontrar un empleo: transporte, turismo, alimentación, administración, construcción, industria, forestal, sanitario, primario u otros. Y, al buscar por sectores aparecerán diversos puestos laborales en diferentes empresas ubicadas en pueblos de toda España.

La misma web incluye también una sección donde encontrar alquileres o viviendas en venta en los pueblos que son parte de esta iniciativa.

Imagen | Foto de Karsten Würth en Unsplash

En Genbeta | Vivir fuera de las grandes ciudades es ahora más caro que nunca: el teletrabajo tiene mucha culpa de ello

