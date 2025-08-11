Los profesionales de la generación Z comparten en TikTok trucos para fastidiar a sus jefes tóxicos: hay ideas brillantes

Muchísimos son los estudios que salen a menudo sobre cómo la generación Z observa y se relaciona con el trabajo. No es para menos. Hay que tener en cuenta que la generación más joven está entrando masivamente en las empresas y estas deben tenerlos en el radar si quieren comprender y adaptarse a toda una ola de personas con unas necesidades y exigencias concretas.

Incluso hay muchas quejas de los jefes mayores sobre los empleados más jóvenes, pero también muchas quejas de la juventud acerca de tratos que no están dispuestos a aceptar de sus superiores.





Igual que TikTok es un espacio donde muchas personas relatan abusos labores o despidos totalmente desalmados en empresas grandes y pequeñas, ahora es ampliamente usado por personas varias, sobre todo de la llamada Gen Z (más o menos nacidos entre 1996 y 2010) para compartir trucos e ideas sobre cómo fastidiar a empresas y entornos de trabajo "tóxicos" donde no se sienten bien tratados.

Es todo un fenómeno, pero como comparte Fortune, hay ideas muy brillantes, por rebuscadas. De este modo, hay personas que deciden abordar sus trabajos tóxicos no hablando con RR. HH. ni con su terapeuta, sino devolviendo el favor a sus empleadores con prácticas también tóxicas como. Ya hemos hablado de la renuncia silenciosa (hacer el mínimo para que no puedan despedirte, pero aun así dar poco a la empresa) o la renuncia por venganza.

Es decir, que en lugar de llevar sus quejas directamente a Recursos Humanos, recurren a TikTok en busca de consejos para "proteger su tranquilidad". Hay un vídeo preguntando a otros usuarios "sus trucos más desquiciados y tóxicos para sobrevivir en un trabajo", que ya ha acumulado 6 millones de visualizaciones.

Ideas de tiktokers sobre cómo abordar a los jefes tóxicos

El popular vídeo aclara que no se refiere a recibir consejos sobre cómo "establecer límites" ni a "documentarlo todo" y explica que "me refiero a la acción más desquiciada y casi inmoral que hayan hecho para mantener la cordura". Hay diversos vídeos de este estilo donde luego la gente hace sus comentarios. Hay uno publicado en el perfil de @lifeandworkbutbetter, una joven que centra sus vídeos en cómo hay espacios de trabajo que acaban con la moral de sus empleados y busca formas de hacerles frente. Otro lo encontramos en @thehappy9to5:

Y ahí aparecen comentarios con ideas varias. Mucha gente habla de lo que han bautzado como "cumplimiento malicioso", que se refiere a una tendencia viral en el lugar de trabajo de seguir las instrucciones al pie de la letra, incluso sabiendo que hacerlo causará ineficiencia o consecuencias negativas, simplemente porque su jefe ha dado mal las instrucciones.

Alguien cuenta que "una vez en mi trabajo nos obligaron a hacer hojas de horas de 'productividad' y todos acordamos ser maliciosamente obedientes", comentó un usuario. "La gente escribía: '8:01, cuelgo la chaqueta, 8:05, saco el tampón'".

Otra persona comenta: "Hago EXACTAMENTE lo que me dice mi jefe. Palabra por palabra", escribió otro usuario. "Si no se explica con claridad, no se hace". Esto recuerda a las bromas de los trabajadores italianos para la administración pública estadounidense cuando les llegó el correo de DOGE, de Elon Musk exigiendo al detalle qué hacían en cada momento de su jornada laboral.

The Gray Rock

Hay gente que habla del "método Gray Rock". Alguien comenta: "Me digo a mí mismo que todos somos personajes de una comedia como la serie The Office y que se supone que son los personajes que el público debe rechazar, y yo solo miro a la cámara", bromeó un usuario.

El método de la piedra gris o Gray Rock es mencionado por muchas personas y se trata de una estrategia que algunas personas usan cuando interactúan con individuos manipuladores o abusivos. Implica volverse tan insensible como sea posible al comportamiento abusivo de otra persona. El método de la piedra gris implica comunicarse de una manera poco interesante al interactuar con personas abusivas o manipuladoras.

Está técnica podría involucrar: evitar interacciones con la persona abusiva; mantener breves las interacciones inevitables; dar respuestas cortas o de una palabra a las preguntas; comunicarse de manera objetiva y sin emociones...

Otra persona cuenta que empezó a mentir sobre sí mismo: "Le daba a cada persona versiones diferentes de los hechos y, cuando alguien me confrontaba por las diferentes versiones, sabía que estaban hablando mal de mí a mis espaldas".

En general mucha gente dice no tomarse nada como personal. Observar y seguir en silencio y simplemente estar en su trabajo porque les pagan por ello y les hace falta el dinero, pero no por el interés de sacar adelante las tareas de manera eficiente. Otro recuerdan que las amistades de trabajo no son reales, son por interés y dicen que les da absolutamente igual ser los bordes de la empresa por no socializar con el resto del equipo.

Otro dice hablar a su jefe exactamente de la misma forma que él le habla, que no es una manera amable y que, desde que empezó a hacer eso, su jefe directamente lo evita.

Imagen | Foto de Eliott Reyna en Unsplash

En Genbeta | "Recursos humanos me preguntó si podía no cobrar durante un año o dos": en España vamos mal, pero en China es otro nivel

En Genbeta | "He dejado mi trabajo el primer día". El caso de este joven vuelve a demostrar que la Generación Z va a cambiar todo en el trabajo