"Recursos humanos me preguntó si podía no cobrar durante un año o dos": en España vamos mal, pero en China es otro nivel

En la jornada laboral nos podemos encontrar con diversas situaciones de tira y afloja con nuestros superiores. Sin embargo, es muy importante que todo se genere dentro de un margen que no vulnere los derechos laborales de las personas. Por desgracia, en muchas ocasiones esto no es así, lo que acaba provocando situaciones desesperantes que pueden acabar mermando la salud mental de las personas.

En Genbeta hemos dado a conocer suficientes ejemplos en España como para saber de primera mano que, la situación en cuanto a derechos laborales deja mucho que desear en determinados sectores y profesiones. Sin embargo, podemos darnos un canto en los dientes si nos comparamos con la terrorífica situación que algunas personas pueden vivir, por ejemplo, en un país como China.

Dos años sin cobrar, la sugerencia de un departamento de RR.HH

Recientemente, en una publicación de Weibo, se preguntaba a los usuarios (apuntando al público universitario), qué harían con 3.000 yuanes al mes en China (poco más de 380 euros al cambio). En el foro se encontraban respuestas de todo tipo, desde aquellos que respondían que “eso solo es suficiente para mantenerme vivo durante una semana”, hasta otras personas que explicaban cómo gestionaban sus gastos para poder vivir con esa cantidad al mes.

Para un estudiante en China, es un salario más o menos por debajo de lo ‘aceptable’. En el país, las residencias pueden costar desde 500 hasta los 2.000 yuanes, mientras que el alquiler compartido fuera de la universidad puede costar por encima de los 2.000 yuanes, por poner en contexto. 3.000 yuanes al mes no es un salario alto para un estudiante, pero puedes acabar manejándote si lo gestionas bien.

Dentro de esta misma publicación también había comentarios de estudiantes compartiendo su situación en empleos de jornada parcial para costearse los estudios, hasta personas con trabajos a jornada completa. Lógicamente no sería conveniente sacar conclusiones precipitadas sobre la situación laboral en China mediante solo unos ejemplos, ya que hay demasiados aspectos a tener en cuenta y múltiples sectores y rangos de actividad. Sin embargo, hay situaciones que, desde luego, hacen que lo que se vive en España muchas veces sea idílico.

Una de estas personas afirma que el departamento de Recursos Humanos le contactó para ver si podía aceptar estar sin salario trabajando durante uno o dos años. Para ello, mostró dos capturas de la conversación. “A menudo me pregunto si mi mentalidad es demasiado normal y es que soy incompatible con este mundo,” afirmaba el usuario tras ver semejante pregunta por parte de este departamento.

En las respuestas a esta publicación se puede palpar la indignación de los usuarios, muchos de ellos tomándoselo muy a coña. “Pregúntale si puede aceptar no tener a su madre durante un año o dos,” contestaba un usuario grotescamente, o “si no les regañas tú, te voy a regañar yo a ti,” comentaba otra persona.

Cabe destacar que el puesto de trabajo al que pretendía acceder era de investigación para su universidad a jornada parcial. En muchas ocasiones, estos puestos no son remunerados y simplemente sirven de experiencia laboral para el estudiante. En España depende del caso, ya que hay ocasiones en las que los estudiantes pueden conseguir becas para acceder a alguno de estos puestos con un salario más o menos pobre.

Pero claro, estar durante uno o dos años sin sueldo, ya son casos mayores. En China, la situación laboral de los estudiantes depende de si son estudiantes locales o internacionales, así como del puesto de trabajo. En la práctica, los derechos laborales de los estudiantes en China a menudo no están bien protegidos. En trabajos informales o a tiempo parcial, los empleadores pueden no cumplir con todas las regulaciones, como el salario mínimo o la limitación de horas de trabajo. Como es habitual, los puestos de interno no siempre cuentan con los beneficios y protecciones laborales que tienen los empleados formales.

Imagen de portada | Scott Graham

En Genbeta | No hay 'nativos digitales': que la Gen Z sea experta en apps no significa que sea capaz de enfrentarse a una impresora