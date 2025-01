Las empresas tienen 5 años para romper el ciclo que convirtió a los Millennials y a la Gen Z en 'ninis': hay que adaptarse a los Alfa

Tanto la Generación Z ahora, como los millenials cuando eran más jóvenes registraron y registran altas tasas de desempleo que se une a gente que no trabaja pero tampoco está estudiando. Hablamos de los denominados como "ninis".

Se calcula que uno de cada cinco jóvenes es 'nini' aunque hay más empleo que nunca antes y la Organización Internacional del Trabajo ha analizado las razones por las que muchas personas jóvenes deciden no trabajar ni estudiar y ha concluido que falta esperanza porque no hay trabajos decentes.

Pues un nuevo análisis ahora habla de que la Generación Alfa tiene exactamente 5 años para romper el ciclo que convirtió a los Millennials y a la Generación Z en “ni-ni”. Cabe recordar que los adolescentes de ahora son Generación Alfa, un término que ya hemos analizado aquí. Mucho se está analizando el mundo en el que viven estas personas y qué se van a encontrar cuando lleguen a la edad adulta.

Analizar cómo es el mundo que los Alfa van a encontrar

Y ya se espera que sucedan las reconocidas críticas que siempre han llegado de los mayores a los más jóvenes. Y antes de volver a caer, una vez más en esa trampa, hay análisis que sugieren comenzar a analizar el contexto socioeconómico y tecnológico que estamos conformando para cuando esta juventud llegue a una edad que tenga que enfrentarse a estas realidades.

Como recuerdan desde Br.ign, "en lugar de ver esta evolución como una amenaza, tal vez sea hora de reconocer que cada generación aporta su propia contribución y que la transformación es inevitable". La idea es dejar de tratar el cambio generacional como un problema en lugar de como una parte natural de la evolución de la sociedad.

Cambiar el paradigma y verlo desde el punto de vista de que el verdadero problema no está en las nuevas generaciones, sino en la resistencia de las anteriores a aceptar que el mundo está en constante cambio. Es decir, muchos expertos instan a las empresas a conocer a este cohorte generacional para ir adaptándose a lo que van a querer y así evita, otra vez más, millones de jóvenes que no trabajan porque la oferta que se les presenta no se ajusta en nada a sus valores.

Cómo se cree que los Alfa verán el mundo laboral

Un análisis de la empresa tecnológica HP recuerda que "a lo largo de la historia, cada generación ha dejado su huella en el lugar de trabajo, transformando la forma en que trabajamos, nos comunicamos y colaboramos". Desde los entornos de trabajo estructurados preferidos por los baby boomers hasta las preferencias flexibles y donde la tecnología es el centro, de los millennials y la generación Z, los lugares de trabajo han evolucionado para satisfacer las necesidades de las generaciones emergentes.

Ahora, el mundo se está preparando para la Generación Alfa (Gen Alpha) la cual se considera que es experta en tecnología, probablemente incluso más con su exposición a la tecnología de pantallas y la IA desde una edad tan temprana. También están muy orientados a la marca y a los propósitos. Y los primeros estudios indican que pueden ser más independientes y motivados que su predecesor generacional.

A continuación, se muestran algunas estadísticas clave sobre lo que se puede esperar: la Generación Alfa será la más grande de la historia, con aproximadamente 2 mil millones de personas en todo el mundo y en países como Estados Unidos más de la mitad de los niños nacidos en 2011 pertenecían a minorías, lo que refleja una fuerza laboral futura más diversa que nunca. Además, la generación Alpha probablemente será la cohorte con educación más formal, y se espera que el 65 % tenga carreras que aún no existen.

Según estudio ya realizados, se sabe que aproximadamente el 76 %, aspira a convertirse en su propio jefe o tener un trabajo secundario, lo que demuestra un fuerte espíritu emprendedor.

Esta generación probablemente priorizará la flexibilidad, la autonomía y la capacidad de lanzar sus propios emprendimientos, lo que redefinirá las trayectorias profesionales tradicionales y las expectativas en el lugar de trabajo. Además, como ya sucede con los Gen Z, enfatiza fuertemente la alineación de sus carreras con los valores sociales y ambientales.

