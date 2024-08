Los ninis son la Generación Z que ni estudia ni trabaja. Tienen muchos defensores: esto es lo que alegan

Cuando la generación milenial era joven se comenzó mucho a hablar del término "nini". Su traducción es gente joven que "ni" estudia, "ni" trabaja, "ni" está realizando algún tipo de formación.

Ahora que muchos estudios analizan a la Generación Z y muchas veces la "ponen a caldo" con sus comportamientos en el entorno laboral, también se estudia a los nuevos "ninis" de esta década: a la gente entre 15 y 24 años que no estudia ni trabaja.

Cabe recordar que la Generación Z se queja (con razón), pero tiene un panorama laboral mejor que el que tuvimos los millenials con su edad. Aun así, hay cientos de miles de jóvenes españoles que no hacen nada, literalmente. Las cifras varían según los estudios. De acuerdo con el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank, en España, los jóvenes que no estudian ni trabajan han variado del 12,45 % en 2018 al 9,82 % en 2023, hasta ser de 504.915 el pasado año.

Sin embargo, la pasada primavera, se hacía público que 927.500 jóvenes ni estudiaban ni trabajaban en el primer trimestre del año, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un fenómeno mundial

Ahora bien, esto no es exclusivo de España. En Reddit se ha hablado mucho de ello en diferentes canales. En inglés a los "ninis" se les llama NEETS ("not in employment, education, or training"). Como recuerda la CNBC, aunque la tasa de desempleo ha caído a niveles récord en Estados Unidos, "no todo el mundo quiere tener un trabajo". La razón es que mucha juventud está "optando por abandonar la fuerza laboral en gran medida porque se sienten desanimados por su situación económica".

Ya hemos visto, de hecho, que en Estados Unidos muchas son las personas jóvenes que tienen más de un trabajo y no lo hacen para llegar a ser ricos, sino para ir tirando con los gastos del día a día, muy altos debido a la inflación. Otros, en cambio, son candidatos bien cualificados pero a menudo más jóvenes que tienen dificultades para encontrar trabajo, lo que constituye un contingente de “nuevos desempleados”, según un informe reciente de Korn Ferry.

Los argumentos de quienes los defienden

Los ‘NEET’ se sienten ‘excluidos y dejados atrás’ Aun así, algunos adultos jóvenes en los EE. UU. no están trabajando ni aprendiendo nuevas habilidades. En 2023, aproximadamente el 11,2% de los adultos jóvenes de entre 15 y 24 años en los EE.UU eran considerados NEET, según la Organización Internacional del Trabajo.

En Reddit el debate estuvo servido y hay quienes apoyan la decisión: la gente se ha hartado de trabajar para hacer ricos a otros, del estrés de cumplir con los plazos de entrega por salarios que no dan para vivir bien y quieren disfrutar de su ocio y su tiempo libre, es lo que defienden algunos.

En la revista Fortune se ha analizado este tema y habla de que la Generación Z están creando niveles récord de desempleo juvenil en todo el mundo. "Los estudios no profundizan en lo que inspira a los jóvenes a abandonar la rutina y optar por una vida bajo el techo de sus padres o con subsidios públicos, pero una investigación independiente destaca que, incluso si comenzaran a ascender en la escala corporativa, comprar una casa propia sigue pareciendo una tarea imposible".

Y es que, muchas investigaciones muestran que quienes tienen poco más de veinte años ganan menos, tienen más deudas y registran tasas de morosidad más altas que los millennials a su edad.

