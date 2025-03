La Gen Z destapa cómo hace para simular que trabaja cuando no lo hace: las claves del 'task making', que parte del enfado

Hace unos días, compartimos en estudio que atrajo a muchos lectores: la Generación Z reconociendo que engañan a sus jefes con el 'task masking' y el 70% se escuda en que su productividad no ha bajado y por eso creen que es factible hacerlo.

Pues ahora hay profesionales jóvenes desvelando sus técnicas para engañar a sus jefes y hacerles creer que están trabajando aunque no sea así. Como detalla The Guardian, hay trucos para "aparentar estar lo suficientemente ocupado como para apaciguar a un jefe omnipresente". No hay que olvidar que muchos líderes han obligado a volver a las oficinas pensando que con su presencia la gente trabajará más.

Los jóvenes "están haciendo un esfuerzo extra para parecer que trabajan duro mientras en realidad apenas trabajan", según afirman los haters. Y, para ello, se mueven rápidamente por la oficina con un portátil o con documentos en la mano. Pero hay más.

Trucos para aparentar estar muy ocupados

También teclear con mucho ímpetu puede funcionar (aunque lo que estés escribiendo no tenga ninguna relevancia para tu trabajo). Pero esto no es nada nuevo. El task-making ya se hacía en época de teletrabajo masivo.

Gabrielle Judge, una creadora de contenidos y escritora de 28 años conocida como la Girlboss Anti-Trabajo, solía trabajar en tecnología y recuerda las formas en que ella y sus compañeros como que estaban trabajando cuando no lo hacían.

"La gente parece muy ocupada cuando en realidad solo estaban comiendo, o llevaban sus AirPods todo el día para que pareciera que estaban en reuniones", explica Judge que dice que también hay muchos que miran intensamente sus ordenadores.

Las pausas para el café cuentan como taskmasking si los compañeros de trabajo hablan de sus trabajos en lugar de algo divertido y es que "puedes entablar conversación con alguien para parecer ocupado" y ella cree que mucha gente simplemente actúa.

Hacer muchas reuniones que no sean necesarias también serviría. Digitalmente puedes hacer creer que trabajas duro enviando muchos correos electrónicos, pasando mucho tiempo en Slack, o cualquier plataforma de chat de grupo que utilice tu empresa.

Hay un origen para esto: la frustración

Las empresas están exigiendo a sus trabajadores volver a las oficinas, muchas veces los cinco días de la semana, por la fuerza y muchas veces sin dar razones de peso para tales decisiones que van a cambiar la vida de las personas. Y, de este modo, muchos trabajadores han buscado formas de rebelarse.

Al mismo tiempo, tenemos un descontento de los trabajadores frente a estas decisiones. Cuando hablamos de la juventud no hay que olvidar que una gran parte de la Generación Z alcanzaron la mayoría de edad cuando la pandemia obligaba a quedarse en casa. Puede que sea la primera vez que se les pide que se desplacen constantemente a un lugar de trabajo.

Imagen | Foto de Icons8 Team en Unsplash

